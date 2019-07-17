Политика
Спикер Госдумы предложил изменения в КонституциюLenta.ru 03:59
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры. Володин подчеркивает, что об изменении и пересмотре базовых положений основного закона речи не идет.
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с чего всё началось
Сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта «а» статьи 83, пункта «а» статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании Правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя Правительства.Парламентская газета01:00
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Двух маленьких леопардов и тигра тайно пытались вывезти из Краснодара
Обновлено вчера в 07:35
Хоккей
«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву» на Зака Смита
Обновлено в 03:20
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:41
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Москве задержана мать пациента детского хосписа
В настоящее время женщина дома, но посылка с жизненно-важным препаратом арестована.
Обновлено в 04:30
Наука
Предсказана экологическая катастрофа в Сибири
Обновлено в 03:43
Здоровье
Кому противопоказано есть виноград, рассказали медики
Медики рассказали, кому именно противопоказано есть виноград.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Общество
Российский город оказался в числе самых безопасных в мире
Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск скорой помощи
Речь идет также о непропуске машин скорой помощи. Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении, пишет Интерфакс.
Обновлено вчера в 12:16
Кино
«Детектив Пикачу» стал самой кассовой экранизацией видеоигры в истории
Успех «Детектива Пикачу», в итоге обогнавшего «Варкрафт», вряд ли удивит тех, кто пристально следил за бокс-офисом картины: первой свой рекорд фильм поставил ещё во время дебютной недели прокат, продемонстрировав лучший старт среди видеоигровых адаптаций - за первый уик-энд он заработал $170 млн и обогнал «Tomb Raider: Лара Крофт».
Обновлено в 00:31
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Политика
Зеленский и Меркель обсудили урегулирование в Донбассе
Обновлено вчера в 14:47
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии
В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23