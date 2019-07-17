Политика

Спикер Госдумы предложил изменения в КонституциюLenta.ru 03:59

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры. Володин подчеркивает, что об изменении и пересмотре базовых положений основного закона речи не идет.
Читать в источнике
с чего всё началось

Живая Конституция развития

Сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта «а» статьи 83, пункта «а» статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании Правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя Правительства.
Парламентская газета01:00

Подробнее о событии

Володин представил свои предложения по изменению российской Конституции

РБК02:46

Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы

Интерфакс02:31

Володин высказался за расширение полномочий Госдумы

RT на русском02:17

Володин предложил изменить Конституцию

Газета.Ru04:10

Володин предложил внести изменения Конституцию

РИА Новости04:54

Володин рассказал, как нужно доработать конституцию

News.ru02:25

Живая Конституция развития

Парламентская газета01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Политика

Лавров оценил перспективы отношений РФ и США

В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Двух маленьких леопардов и тигра тайно пытались вывезти из Краснодара

Обновлено вчера в 07:35
Хоккей

«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву» на Зака Смита

Обновлено в 03:20
Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Политика

Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:41
Общество

В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Москве задержана мать пациента детского хосписа

В настоящее время женщина дома, но посылка с жизненно-важным препаратом арестована.
Обновлено в 04:30
Наука

Предсказана экологическая катастрофа в Сибири

Обновлено в 03:43
Здоровье

Кому противопоказано есть виноград, рассказали медики

Медики рассказали, кому именно противопоказано есть виноград.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Общество

Российский город оказался в числе самых безопасных в мире

Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество

Китайские туристы стали угрозой уникальному пляжу во Владивостоке

Обновлено в 02:17
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Юрий Борисов: поставки С-500 в войска могут начаться уже в 2020 году

Обновлено в 03:03
Происшествия

Госдума ужесточила наказание за непропуск скорой помощи

Речь идет также о непропуске машин скорой помощи. Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении, пишет Интерфакс.
Обновлено вчера в 12:16
Кино

«Детектив Пикачу» стал самой кассовой экранизацией видеоигры в истории

Успех «Детектива Пикачу», в итоге обогнавшего «Варкрафт», вряд ли удивит тех, кто пристально следил за бокс-офисом картины: первой свой рекорд фильм поставил ещё во время дебютной недели прокат, продемонстрировав лучший старт среди видеоигровых адаптаций - за первый уик-энд он заработал $170 млн и обогнал «Tomb Raider: Лара Крофт».
Обновлено в 00:31
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Политика

Зеленский и Меркель обсудили урегулирование в Донбассе

Обновлено вчера в 14:47
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Политика

ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Главное