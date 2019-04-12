Общество
Спикер Госдумы Володин увеличил в 2018 году доход до 71,7 млн рублейFinam.Ru 12 апреля в 12:15
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин задекларировал в 2017 году 71,74 млн рублей, следует из документа, размещенного на сайте Госдумы. В 2017 году его доход составлял 51,4 млн рублей.
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151 миллион рублей: доход самого богатого депутата Госдумы от Саратовской области за год вырос в шесть раз
Версия-Саратов12 апреля в 13:03
Депутаты Госдумы и члены Совфеда отчитались о доходах и расходах за 2018 год
Российская газета12 апреля в 13:51
Два депутата Госдумы от Тюменской области за год существенно потеряли в доходах
URA.Ru12 апреля в 13:29
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Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
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Общество
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Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
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В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
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