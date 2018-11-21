Общество
Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран
Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям странРБКвчера в 22:18
Ученые общества Bündnis Entwicklung Hilft во главе с профессором Катрин Рудке из Рурского университета составили мировой рейтинг стран, в которых наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий. Список опубликовал журнал Der Spiegel.
РБКвчера в 22:18
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Эксперты назвали страны с наиболее высоким риском гибели граждан в результате стихии
RT на русскомвчера в 21:42
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Общество
Яровая предложила ужесточить правила приобретения оружия
Обновлено в 04:03
Общество
В Подмосковье найден череп мамонта с древним кладом
Археологи обнаружили череп мамонта со спрятанным внутри кладом в ходе раскопок в подмосковном Зарайске, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
Обновлено в 04:12
Общество
Исследование: более 20% россиян живут в условиях жёсткой экономии
Более 20% жителей России живут в условиях жёсткой экономии и могут позволить себе купить только необходимый набор продуктов.
Обновлено в 04:05
Общество
В Госдуме задумались об альтернативе ЕГЭ
На смену единому государственному экзамену (ЕГЭ) в России может прийти система раннего выявления талантов у учеников, основанная на блокчейн-технологии.
Обновлено в 04:10
Общество
«Роскачество» дало рекомендации по выбору красной икры
Накануне новогодних праздников специалисты «Роскачества» решили проверить, насколько безопасна икра, которую продают в России, а также дать рекомендации, как правильно выбрать и хранить деликатес.
Обновлено в 04:08
Общество
В Московском зоопарке родился детеныш редкой гориллы
В Московском зоопарке родился детеныш равнинной гориллы, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:06
Общество
ВЦИОМ: более 92% россиян пользуются полисом ОМС
Более 92% российских граждан пользуются полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) в медучреждениях, притом 56% в последний раз обращались по нему к врачам менее года назад.
Обновлено в 03:51
Погода
Снежный шторм из Сибири обрушится на Европейскую часть России
Циклон придет с севера Сибири, будет двигаться к Уралу и затронет Москву, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 04:04
Общество
Родителей школьников готовят к формированию гражданской позиции
В плане говорится также, что учителя должны проводить со школьниками «мероприятия по формированию законопослушного поведения, в том числе беседы о недопустимости участия детей в несанкционированных акциях», «беседовать по вопросам профилактики экстремизма и патриотического воспитания».
Обновлено в 04:12
Погода
Жителей Камчатки предупредили о волнах в 8-9 метров из-за шторма
Сильный ветер до 23 м/с, снег и волны в 8-9 м ожидаются у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 02:39
Транспорт
2,5 млн пассажиров в Москве ежедневно пользуются бесплатным Wi-Fi
Только с начала 2018 года беспроводной сетью в наземном транспорте воспользовались 15 млн раз.
Обновлено в 04:03
Общество
Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна
Мировой суд Москвы приговорил бывшую супругу народного артиста СССР Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ за нарушение тайны его личной жизни.
Обновлено в 03:40
Общество
Началась реставрация здания Московской ремесленной управы
В XIX веке здание принадлежало Московской ремесленной управе.
Обновлено в 03:43
Общество
Москва выставит на торги помещение под частный детсад или школу
На торги под частный детский сад или школу выставляется нежилое помещение общей площадью 408 квадратных метров в жилом доме на улица Народного Ополчения.
Обновлено в 04:08
Общество
Масштабный жилой комплекс с ТЦ и океанариумом построят в Москве
Проект предполагает строительство комплекса площадью 130 000 квадратных метров из пяти корпусов высотой в 11 этажей и трех корпусов, состоящих из двух секций.
Обновлено в 04:13