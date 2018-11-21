Общество

Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран
РБК
вчера в 22:18

Ученые общества Bündnis Entwicklung Hilft во главе с профессором Катрин Рудке из Рурского университета составили мировой рейтинг стран, в которых наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий. Список опубликовал журнал Der Spiegel.
РБКвчера в 22:18

Подробнее о событии

Ученые составили рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран

Коммерсантъ00:38

Подсчитан риск умереть во время стихийного бедствия в России

ФАН00:22

Названы страны с самым высоким риском смерти при стихийном бедствии

Газета.Ruвчера в 22:49

Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран

РБКвчера в 22:18

Эксперты назвали страны с наиболее высоким риском гибели граждан в результате стихии

RT на русскомвчера в 21:42

Определен риск умереть во время стихийного бедствия в России

Lenta.ruвчера в 20:59

Названы страны с самым высоким риском гибели при стихийном бедствии

РИА Новостивчера в 19:12
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество

Минпросвещения не собирается отказываться от ЕГЭ

21 ноября сообщалось, что замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил в Минпросвещения письмо с предложением заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии.
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Судья Хахалева покинула пост в Краснодарском краевом суде

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В Подмосковье найден череп мамонта с древним кладом

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