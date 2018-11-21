Общество
Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран
Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям странРБКвчера в 22:18
Ученые общества Bündnis Entwicklung Hilft во главе с профессором Катрин Рудке из Рурского университета составили мировой рейтинг стран, в которых наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий. Список опубликовал журнал Der Spiegel.
РБКвчера в 22:18
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Эксперты назвали страны с наиболее высоким риском гибели граждан в результате стихии
RT на русскомвчера в 21:42
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Общество
Минпросвещения не собирается отказываться от ЕГЭ
21 ноября сообщалось, что замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил в Минпросвещения письмо с предложением заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии.
Обновлено в 05:23
Общество
Судья Хахалева покинула пост в Краснодарском краевом суде
Судья Елена Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.
Обновлено в 05:19
Общество
Яровая предложила ужесточить правила приобретения оружия
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года.
Обновлено в 05:21
Общество
РАНХиГС: 70 процентов россиян живут в условиях экономии
Уровень доходов 22 процентов людей в России, находящихся в зоне бедности, с трудом позволяет приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания.
Обновлено в 05:20
Общество
В Подмосковье найден череп мамонта с древним кладом
Археологи обнаружили череп мамонта со спрятанным внутри кладом в ходе раскопок в подмосковном Зарайске, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
Обновлено в 05:20
Религия
Собянин рассказал о реставрации московских храмов
Уже обновлено 54 храма и монастыря. Исторический облик шаг за шагом возвращает себе и ансамбль Высоко-Петровского монастыря.
Обновлено в 05:09
Погода
Снежный шторм из Сибири обрушится на Европейскую часть России
Обновлено в 05:22
Общество
В Московском зоопарке родился детеныш редкой гориллы
В Московском зоопарке родился детеныш равнинной гориллы, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 05:16
Общество
«Роскачество» дало рекомендации по выбору красной икры
Накануне новогодних праздников специалисты «Роскачества» решили проверить, насколько безопасна икра, которую продают в России, а также дать рекомендации, как правильно выбрать и хранить деликатес.
Обновлено в 05:23
Общество
Родителей школьников готовят к формированию гражданской позиции
Обновлено в 05:23
Общество
Замглавы Перми по ЖКХ подал в отставку после критики губернатора
Обновлено в 05:19
Общество
ВЦИОМ: более 92% россиян пользуются полисом ОМС
Более 92% российских граждан пользуются полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) в медучреждениях, притом 56% в последний раз обращались по нему к врачам менее года назад.
Обновлено в 05:24
Общество
В Москве появились «черные электрики»
Ведь "черные электрики" серьезно нарушают процедуру.
Обновлено в 05:22
Общество
В петербургском метро начнут охоту на гадалок
Гадалок, которые пристают к россиянам в петербургском метро, будут штрафовать в размере от 4 до 5 тысяч рублей.
Обновлено в 05:19
Общество
Шнуров написал стих про налог для безработных
Музыкант в своем Инстаграме написал стихотворение про идею депутатов Госдумы взимать штрафы с безработных граждан России.
Обновлено в 04:58