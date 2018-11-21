Общество
Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран
Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям странРБКвчера в 22:18
Ученые общества Bündnis Entwicklung Hilft во главе с профессором Катрин Рудке из Рурского университета составили мировой рейтинг стран, в которых наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий. Список опубликовал журнал Der Spiegel.
РБКвчера в 22:18
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Эксперты назвали страны с наиболее высоким риском гибели граждан в результате стихии
RT на русскомвчера в 21:42
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Общество
Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна
Обновлено в 00:10
Погода
В МЧС предупредили жителей Камчатки о приближающемся циклоне
В ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредили жителей региона о приближении тихоокеанского циклона, который будет оказывать влияние на Алеутский и Усть-Камчатский районы.
Обновлено вчера в 23:58
Транспорт
После снегопада в Приморье отменили 20 междугородних автобусов
В среду, 21 ноября, в Приморском крае отменены 20 междугородних автобусных рейсов в связи с обледенением дорог после снегопада, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:10
Общество
Россиянам дали посидеть в новых капсульных плацкартных вагонах
Обновлено вчера в 23:53
Путешествия
Исследование выявило отношение россиян к соотечественникам за границей
Готовность завести беседу с соотечественником за границей почти не зависит от пола — инициаторами разговора мужчины становятся в 18% случаев, а женщины — в 17%, подсчитали авторы исследования.
Обновлено в 00:34
Общество
Эксперты назвали долю живущих в режиме жесткой экономии россиян
Если в 2015–2016 годах режим экономии был главной стратегией для всех групп населения, то в настоящее время эксперты отмечают «расширение потребительской активности относительно обеспеченных групп, стремящихся преодолеть психологический и бытовой дискомфорт, вызванный предшествующим снижением потребления».
Обновлено в 00:35
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшую красную икру
Повторное тестирование красной икры начало Роскачество.
Обновлено в 00:18
Транспорт
Wi-Fi в транспорте ежедневно пользуются 2,5 млн жителей Москвы
В Москве с начала 2018 года пассажиры наземного транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев) 15 млн раз пользовались интернетом с помощью бесплатного Wi-Fi.
Обновлено в 00:37
Общество
На руинах Помпеев ученые обнаружили фреску с интригующим сюжетом
Отмечается, что изображение сохранило свой цвет, несмотря на то, что фреска была скрыта под слоем пепла почти две тысячи лет. https: / / twitter.com / tg2rai / status / 1064546705297850368 По словам ученых, лебедь является воплощением греческого бога Зевса, а Леда — греческая принцесса, при этом сюжет связи женщины и птицы был общей темой для многих изображений в Помпеях.
Обновлено в 00:36
Здоровье
В Москве впервые испытают новую вакцину против ВИЧ
Москва станет первым городом, где будет испытана новая вакцина от ВИЧ-инфекции.
Обновлено в 00:38
Общество
Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада
Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.
Обновлено в 00:05
Общество
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
Авиакомпания «Победа» удивлена решением апелляционной инстанции Верховного суда, отклонившего жалобу на правила перевозки ручной клади, сказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:08
Общество
Неработающих россиян хотят обязать платить страховые взносы
В Госдуму внесли законопроект, который обязывает самозанятых россиян платить за себя все страховые взносы в социальные фонды.
Обновлено в 00:38
Общество
Глава Минтранса рассказал, что пользуется общественным транспортом
Неслужебные поездки министр транспорта России Евгений Дитрих предпочитает совершать на общественнлм транспорте.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
В ГД хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна
Парламентарий полагает, что анализировать полученную информацию, на основе которой будет решаться вопрос о дальнейшем поступлении в вуз без экзаменов, поможет блокчейн-технология, позволяющая с "математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы".
Обновлено в 00:38