Футбол

Spiegel: Роналду менял показания в деле об изнасиловании Майорги
REGNUM
04:35

Португальский нападающий Криштиану Роналду менял свои показания в 2009 году в деле об изнасиловании гражданки США Кэтрин Майорги, сообщает 1 декабря немецкий журнал Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks.
REGNUM04:35

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СМИ: Роналду менял показания по ходу расследования дела об изнасиловании

Спорт-Экспресс04:18

Роналду изменял показания в деле об изнасиловании

News.ru04:13

СМИ: Роналду менял свои показания в деле об изнасиловании

Матч ТВ04:03

СМИ: Роналду менял свои показания в деле об изнасиловании

Sportbox.RU04:03

СМИ: Роналду менял показания в деле с обвинением в изнасиловании Майорги

Газета.Ru03:16

Источник: Роналду менял показания в деле с обвинением в изнасиловании

Чемпионат02:56

Новые подробности в деле об изнасиловании с участием Роналду. Игрок менял свои показания

Sport24.ru02:08
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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