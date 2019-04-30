Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актераИнтермонитор.ру 16:12

Отмечается, что билеты могут быть возвращены до начала спектакля. Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
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Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Сухорукова

News.ru14:27

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

RT на русском16:53

Из-за болезни Виктора Сухорукова отменены спектакли в Москве

Газета.Ru15:06

Театр отменил спектакли из-за состояния Виктора Сухорукова

Московский Комсомолец14:32

Театр им. Моссовета сообщил о болезни Виктора Сухорукова

РБК17:36

Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Сухорукова из-за болезни артиста

ТАСС14:17

Театр Моссовета отменил спектакли с участием Сухорукова из-за его болезни

Москва 2410:36
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:31, Ашберн
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Император Японии Акихито официально отрёкся от престола

Обновлено в 04:30
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Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

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Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Зеленского объявили избранным президентом Украины

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Анфиса Чехова прошла курс очищения организма от паразитов

Как рассказывает Анфиса, этот метод позволяет похудеть чуть ли не на семь килограммов, а также узнать, есть ли какие-то проблемы с кишечником.
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Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Минэкономики Дагестана идут обыски, министр задержан

Хасбулатов задержан в рамках уголовного дела о хищении более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение Многофункциональных центров Республики Дагестан.
Обновлено в 05:38
Общество

Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес

Обновлено в 07:09
Общество

Гороскоп на 1 мая 2019 года

Овен Поначалу вам может показаться, что день складывается не лучшим образом. Однако это лишь первое впечатление.
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Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено в 19:21
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом

Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Екатерине Андреевой предложили стать царицей

Отправившись в Уфу на премьеру оперы Верди «Аттила», Екатерина Андреева не предполагала, с чем выйдет из Башкирского театра оперы и балета.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы

Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Экономика

Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет

Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Авто

Hyundai раскрыла первые детали о новом Tucson

В конце марта нынешнего года Hyundai представил новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.
Обновлено в 03:18
Политика

Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии

Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
Интернет

Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook

Обновлено в 16:06
Кино

Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»

Харингтон не поддержал недовольство поклонников и предположил, почему такой финал всё-таки выглядит логичным.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено в 19:25
Космос

NASA готовится к столкновению Земли с астероидом

Обновлено в 19:51
Культура

Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью Алсу

Обновлено в 18:14
Общество

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Наука

Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости

Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено в 10:47
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
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Виктор Сухоруков
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист России. Кавалер Ордена Дружбы.
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