Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актераИнтермонитор.ру 16:12
Отмечается, что билеты могут быть возвращены до начала спектакля. Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
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