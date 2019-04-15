Театры
Спектакль Волковского театра номинирован на «Золотую маску»Первый Ярославский 07:17
Сегодня вечером на сцене Государственного академического Большого театра России объявят победителей престижной театральной премии. У Первого Русского номинирован один спектакль, но сразу в шести номинациях. «Нам не страшен серый волк» выдвинут на лучший спектакль малой формы.
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Спектакль «Антигона» Воронежского Камерного театра на фестивале «Золотая Маска»
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