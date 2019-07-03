Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest). Средняя скорость передачи данных в сети «МегаФона» в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента.

Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России

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