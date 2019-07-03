Технологии

Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в РоссииКоммерсантъ 11:42

Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest). Средняя скорость передачи данных в сети «МегаФона» в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента.
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Агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России

Oren.ru08:05

Разработчики Speedtest назвали оператора с самым быстрым мобильным интернетом в России

Rambler News Service07:57

Эксперты назвали «Мегафон» оператором с самой высокой скоростью мобильного интернета в РФ

ТАСС13:51

Эксперты: у «МегаФона» самый быстрый мобильный интернет в России

Комсомольская правда11:09

Исследование: «МегаФон» стал оператором с самым быстрым мобильным интернетом

Life.ru11:40

Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России

Коммерсантъ11:42

«МегаФон#1»: оператор изменил название сети

Вести.Ru10:03
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Религия

Священный синод РПЦ впервые пройдёт на Валааме

«В этом году впервые в Валаамском ставропигиальном монастыре пройдёт очередное заседание Священного синода», — сказал пресс-секретарь.
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Обновлено в 16:58
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Минобороны опубликовало имена погибших подводников

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Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

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Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
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Политика

Карасин считает призывы об ускоренном принятии Грузии в НАТО опасными

Россия считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
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Википедия признала Крым частью России

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Обновлено в 18:36
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
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Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Суд в США отказал наркобарону Коротышке в повторном рассмотрении дела

Суд в США отклонил ходатайство защиты наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса из-за того, что присяжные якобы следили за новостями о нем и это могло повлиять на их решение, говорится в решении судьи, размещенном в базе судебных документов.
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Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
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Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Обновлено в 08:16
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Обновлено вчера в 08:01
Кино

Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»

Обновлено в 19:10
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Авто

Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70

В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
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Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждый четвёртый случай смерти трудоспособной россиянки (23,8%) связан с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Общество

В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней

Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
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ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
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Саша Черно встретилась с матерью в тюрьме

Саша Черно рассказала о затяжном конфликте с матерью.
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Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
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Защитник Анхелиньо вернулся в «Манчестер Сити»

Защитник Хосе Анхель Тасенде или просто Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити».
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Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
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В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

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Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
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Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Образ "нового единоросса" Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата "Единой России" в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено в 17:01
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Speedtest.net
Web service that provides free analysis of Internet access performance metrics, such as connection data rate and latency. It was founded by Ookla in 2006, and is based in Seattle, Washington. The service measures the bandwidth and latency of a visitor's Internet connection against one of 4,759 geographically dispersed servers located around the world.
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