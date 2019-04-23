Политика
Спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки о терактахАргументы и Факты 00:03
В серии терактов, произошедших на Шри-Ланке в католическое пасхальное воскресение, погибли почти 300 человек, около 500 были ранены Спецслужбы Индии и США несколько раз предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах в этой стране.
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Спецслужбы Индии и США предупреждали правительство Шри-Ланки о возможности терактов
Вести.Ruвчера в 16:51
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