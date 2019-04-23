Политика

Спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки о терактахАргументы и Факты 00:03

В серии терактов, произошедших на Шри-Ланке в католическое пасхальное воскресение, погибли почти 300 человек, около 500 были ранены Спецслужбы Индии и США несколько раз предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах в этой стране.
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До 310 увеличилось число погибших при терактах на Шри-Ланке

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Спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов

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RT на русскомвчера в 20:57

CNN: власти Шри-Ланки были предупреждены о возможных атаках на церкви

Газета.Ruвчера в 18:51

Спецслужбы Индии и США предупреждали правительство Шри-Ланки о возможности терактов

Вести.Ruвчера в 16:51

CNN: Индия и США предупреждали Шри-Ланку об угрозе терактов

Коммерсантъвчера в 21:41
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В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

Если дачная теплица имеет капитальный фундамент, а ее перемещение без повреждения всей конструкции невозможно, такая постройка относится к недвижимости.
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25 апреля во Владивостоке состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.
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Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает прямой диалог комика Зеленского, который победил во втором туре выборов президента Украины, и российского лидера Владимира Путина.
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