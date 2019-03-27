Спецслужбы Мальты освободили захваченное мигрантами судноREGNUM 04:09

с чего всё началось

У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении, это - первый акт пиратства.

Командование на корабле было передано капитану грузового судна. Напомним, нефтяной танкер, совершавший плавание под флагом Турции, принял у берегов Ливии на борт 120 мигрантов, терпящих бедствие. Однако спасенные захватили судно и направили его в сторону Италии и Мальты.

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