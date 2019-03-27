Происшествия
Спецслужбы Мальты освободили захваченное мигрантами судноREGNUM 04:09
Командование на корабле было передано капитану грузового судна. Напомним, нефтяной танкер, совершавший плавание под флагом Турции, принял у берегов Ливии на борт 120 мигрантов, терпящих бедствие. Однако спасенные захватили судно и направили его в сторону Италии и Мальты.
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У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении, это - первый акт пиратства.
— Маттео Сальвини, итальянский политикТАСС вчера в 12:36
с чего всё началось
Как пишет The Guardian, судно Elhiblu-1 подобрало в море группу нелегалов в составе 108 человек, которые взяли управление на себя, когда поняли, что их отвезут обратно на родину, и направили грузовик к Мальте.Московский Комсомолецвчера в 15:11
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Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
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Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Общество
«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии
Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Политика
BBC принесла извинения Порошенко
Медиакорпорация BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко за публикацию статьи о выплате $400 тыс. за организацию его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне 2017 года.
Обновлено в 07:47
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
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Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
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Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Политика
Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Авто
Новый Ford Kuga: опубликовано первое видео
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
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Политика
Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что экономический кризис прошлого года в стране был спровоцирован западными странами, в первую очередь США.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
«Уральский пельмень» рассказал о противниках храма святой Екатерины
Актер «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников назвал строительство храма святой Екатерины «прекрасным делом».
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
В Китае мужчина подорвал себя у полицейского участка
Обновлено в 05:13
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Автоспорт
Тиктум примет участие в тестах «Формулы-1» в составе «Ред Булл»
Команда «Ред Булл» объявила, что участниками тестов в Бахрейне станут пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен и участник «Супер-Формулы» Дэн Тиктум.
Обновлено в 07:26
Происшествия
«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила Абызова
Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя».
Обновлено в 00:50
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
«Срубивший» Заболотного манекен выставлен на аукцион
Бывший футболист, а впоследствии спортивный комментатор, телеведущий и видеоблогер Евгений Савин выставил на аукцион манекен, ставший знаменитым после столкновения с нападающим "Зенита" Антоном Заболотным.
Обновлено в 07:56
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Адвокат сообщил, где будут содержать Абызова
Мельников отметил, что сотрудники ОНК собираются также проконтролировать, чтобы Абызов не был помещен в камеру вместе с обвиняемыми в насильственных преступлениях или ранее судимыми людьми.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
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Обновлено в 06:58
Гаджеты
Xiaomi и Huawei со скидкой. На AliExpress и Tmall началась распродажа
Tmall завел специальную страницу, где рассортировал скидки по категориям (смартфоны, ноутбуки, бытовая техника, телевизоры и так далее) и по брендам (Xiaomi, Huawei, Midea, Bosch и другие).
Обновлено в 06:47
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
В Москве таксист угостил пассажира соком со снотворным и ограбил
Факт хищения мужчина обнаружил после того, как пришел в сознание.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Женщина в Бангладеш родила дважды за месяц
Обновлено в 07:23