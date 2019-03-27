Военные Мальты взяли захваченное мигрантами судно под контрольRuNews24.ru 07:09

с чего всё началось

У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении, это - первый акт пиратства.

Турецкий танкер El Hiblu-1 спас 108 мигрантов из Ливии и хотел вернуть их на родину, но беженцы захватили судно и направили его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза.

Происшествия Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.

Общество Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация» Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.

Футбол «Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе "Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Политика Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Экономика ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.

Гаджеты Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили за полчаса Первую партию Redmi Note 7 в России раскупили за 27 минут, сообщает Xiaomi. Партия составляла 15 200 копий.

Происшествия Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.

Футбол Семак посетил балет в Мариинском театре Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.

Авто Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4 Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».

Общество Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Спорт МОК выберет нового президента в 2021 году Международный олимпийский комитет (МОК) проведет выборы следующего президента на сессии в Афинах в 2021 году.

Культура YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.

Шоу-бизнес Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына 51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.

Энергетика «Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.

Общество Медведев 29 марта встретится с главами Mail.Ru Group и «Яндекса» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет встречу с руководителями ведущих российских IT-компаний Mail.ru Group и "Яндекс".

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.