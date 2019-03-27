Происшествия

Военные Мальты взяли захваченное мигрантами судно под контрольRuNews24.ru 07:09

Турецкий танкер El Hiblu-1 спас 108 мигрантов из Ливии и хотел вернуть их на родину, но беженцы захватили судно и направили его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза.
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Маттео Сальвини
У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении, это - первый акт пиратства.
— Маттео Сальвини, итальянский политикТАСС вчера в 12:36
с чего всё началось
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 The Guardian, судно Elhiblu-1 подобрало в море группу нелегалов в составе 108 человек, которые взяли управление на себя, когда поняли, что их отвезут обратно на родину, и направили грузовик к Мальте.
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