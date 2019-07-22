Политика

Спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУТелеканал 360° 04:57

Некоторых шпионов приговорили к смертной казни. Среди арестованных оказались сотрудники критически важных для Ирана отраслей, передает агентство Mehr. ЦРУ США пообещало работникам американские визы, с помощью которых они смогут переехать и получить гражданство.
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17 шпионов ЦРУ арестованы в Иране

Вести.UZ04:50
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
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