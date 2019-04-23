Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактахREGNUM 21:05

Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.

Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах

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