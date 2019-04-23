Политика
Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактахREGNUM вчера в 21:05
Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
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Индийские и американские спецслужбы предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
Эхо Москвывчера в 18:03
Спецслужбы Индии и США предупреждали правительство Шри-Ланки о возможности терактов
Вести.Ruвчера в 16:51
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