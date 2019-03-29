Армия и оружие
Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в СирииФАН вчера в 16:33
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в сирийский Идлиб прибыли представители спецслужб Бельгии и Франции с целью подготовить провокации с отравляющими веществами.
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с чего всё началось
Боевики в Идлибе готовят провокации с отравляющими веществами против гражданского населения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, для этих целей в Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии.РИА Новостивчера в 15:00
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РФ обвинила Бельгию и Францию в подготовке в Сирии провокаций с химоружием
Говорит Москвавчера в 15:24
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