Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в СирииФАН вчера в 16:33

Боевики в Идлибе готовят провокации с отравляющими веществами против гражданского населения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, для этих целей в Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии.

с чего всё началось

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в сирийский Идлиб прибыли представители спецслужб Бельгии и Франции с целью подготовить провокации с отравляющими веществами.

Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии

Общество Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».

Политика Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.

Политика В Словакии начался второй тур президентских выборов В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.

Общество В Екатеринбурге предприятию грозит многомиллионный штраф за то, что 10 лет игнорировало ясли Свердловское управление госохраны памятников составила протокол на ФГУП «Экран» за то, что оно не занималось сохранением объекта культурного наследия федерального значения «Детские ясли».

Общество Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата Тысячи школьников устроили 29 марта в Берлине шествие против изменения климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Политика Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Футбол Месси скучает по противостоянию с Роналду Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".

Технологии Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.

Футбол Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне» Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).

Футбол ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон» Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".

Футбол Игало отказался от перехода в «Барселону» Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".

Политика Медведев призвал различать критику и оскорбление власти Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".

Политика На Украине перед выборами президента наступил «день тишины» На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил день тишины.

Энергетика «Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ» Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.

Хоккей Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Сын Павла Воли «начал готовить» свой stand up Накануне в Хайфе с успехом прошел концерт stand up-комика, о чем на своей странице в социальной сети Instagram написала жена Павла Ляйсан Утяшева.

Происшествия Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.

Общество В России могут ввести доплаты за стресс на работе Минтруд обсудил вопрос о введении доплат за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также за неудобный график.

Теннис Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса» Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).

Политика Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана «Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.