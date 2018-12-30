Политика
Спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию
Спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в РоссиюГазета.Ru14:25
Специальный рейс с российскими детьми, чьи родители примкнули к террористам, прибыл из Ирака и приземлился на подмосковном аэродроме Раменское, передает ТАСС.
Газета.Ru14:25
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24 человека отреагировали
Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту тридцать детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы.
— Рамзан Кадыров, российский политикИнфо24 09:38
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