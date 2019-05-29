Политика

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставкеРоссийская газета 12:28

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста. Как передает CNN, он принял решение закрыть офис специального прокурора и уволиться из министерства юстиции.
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