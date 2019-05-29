Политика
Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставкеРоссийская газета 12:28
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста. Как передает CNN, он принял решение закрыть офис специального прокурора и уволиться из министерства юстиции.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Азар: думаю, что это мое прощание с «Челси»
Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Бельгии по футболу Эден Азар после победного финала Лиги Европы против "Арсенала" (4:1) был признан лучшим игроком матча и в традиционном интервью признался, что теперь готов покинуть "синих".
Обновлено в 17:35
Гаджеты
Redmi K20 выйдет в России под названием Xiaomi Mi 9T
Обновлено вчера в 14:16
Наука
Назван смертельно опасный для сердца продукт
Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Политика
Парламент Израиля объявил о самороспуске
В третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.
Обновлено в 17:26
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Финансы
Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям
В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Авто
Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.
Обновлено в 17:45
Наука
В России созданы самостоятельно меняющие цены на товар ценники
Для определения наиболее подходящей цены, новое устройство учитывает множество факторов, влияющих на ценообразование: начиная от спроса на товар, и заканчивая его остатками на складе.
Обновлено в 10:08
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Гаджеты
Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов
Современные флагманские смартфоны поддерживают быструю зарядку на 40 Вт. Чипы SE8A и MM101 соответствуют спецификации USB-С Power Delivery 3.0, и способны потреблять ток 5 А и напряжение 20 В. Оба контроллера имеют встроенные элементы безопасности (эквивалент CC EAL5 +) для защиты от несанкционированных зарядных устройств.
Обновлено в 05:33
Политика
Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков
Обновлено в 03:57
Игры
Sony назвала дату выхода Death Stranding
Обновлено в 13:46
Теннис
Кузнецова заменит Макарову на Уимблдоне
Российская теннисистка Екатерина Макарова не выступит на «Уимблдоне» в 2019 году. Ее заменит соотечественница Светлана Кузнецова.
Обновлено в 13:10
Хоккей
«Витязь» подписал контракт с нападающим системы «Нэшвилла» Колтыгиным
Новичок «Витязя» Павел Колтыгин Нападающий системы «Нэшвилл Предэторз» приезжает в Подольск.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины
Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Алессандро Матераццо потратил 3 миллиона рублей на пластику
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Подтвержден дизайн Samsung Galaxy Note 10
Обновлено в 04:41
Технологии
NXP купит беспроводной бизнес компании Marvell за $1,76 млрд
Поставщик полупроводниковых компонентов из Нидерландов NXP Semiconductors объявил в среду о намерении купить бизнес Marvell Technology Group по выпуску беспроводных решений с целью расширения своего портфолио.
Обновлено в 17:02
Общество
МЧС предупредило о сильной жаре в Москве
В Москве 29 мая ожидается сильная жара с максимальной температурой до +31°C, прогнозирует Гидрометцентр России.
Обновлено в 04:47
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие
Аятолла Хаменеи объяснил отказ Ирана от ядерного оружия исламом
Шиитский лидер в твиттере подчеркнул, что разработка ядерного оружия не входит в планы Ирана по ряду причин, среди них: огромные расходы и несоответствие нормам ислама.
Обновлено в 17:51