Политика
Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставкеРоссийская газета 12:28
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста. Как передает CNN, он принял решение закрыть офис специального прокурора и уволиться из министерства юстиции.
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Гаджеты
Европейцы резко перестали покупать смартфоны Huawei
Напомним, недавно российский сервис объявлений «Юла» рассказал, что объявлений о перепродаже смартфонов Huawei стало больше на 11%.
Обновлено в 14:27
Авто
Audi сертифицировала новый Audi Q3 для России
В отличие от Европы, где новый Audi Q3 продается с бензиновыми моторами 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 230 л.с.), дизельными 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) и полным приводом, россиянам предложат «старую» версию 1,4 TSI (код CZDA) на 150 сил с шестиступенчатым «роботом» и передним приводом.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено в 14:55
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Авто
Экологичный завод Haval начинает производство
5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.
Обновлено в 11:32
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Политика
Опубликован текст законопроекта об импичменте президента Украины
Текст законопроекта об импичменте президента Украины, который в среду глава государства Владимир Зеленский внес для рассмотрения в парламент, опубликован на сайте Верховной рады.
Обновлено в 16:45
Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой начал мироточить крест
Обновлено в 07:51
Футбол
«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы
Лондонские «Челси» И «Арсенал» встретятся в финальном матче Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Стал известен регион России с самым низким рейтингом Путина
Как сообщает РБК, ссылаясь на данные этого исследования, наиболее низким рейтинг президента оказался в Магаданской области: здесь в случае скорых выборов за него отдали бы свои голоса лишь 36% опрошенных, в то время как в среднем по стране этот показатель равняется 48%.
Обновлено в 02:00
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся военный корабль
Серьезный пожар возник на территории украинского судостроительного предприятия «Кузница на Рыбальском», ранее которым руководил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Новороссийске у мемориала «Малая земля» прошла «кровавая» фотосессия
Мемориал «Малая земля» находится в пяти километрах к югу от центра Новороссийска, в поселке Мысхако.
Обновлено в 09:49
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу
По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей
Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум
Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.
Обновлено в 07:39
Наука
Назван смертельно опасный для сердца продукт
Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины
Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено в 06:05
Футбол
Серхио Рамос уедет в Китай из-за огромного долга
Испанские СМИ сообщают, что 33-летний капитан "Реала" имеет огромный долг перед "Banco Santander".
Обновлено в 16:14
Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса
Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Наука
Рост биомассы хвойного леса отследили по свечению хлорофилла
Ученые использовали слабую флуоресценцию фотосинтезирующего пигмента растений хлорофилла для определения прироста массы хвойного леса, который трудно определить другими методами.
Обновлено вчера в 11:13