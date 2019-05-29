Политика

Спецпрокурор США Мюллер ушел в отставкуLenta.ru 11:25

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, расследовавший российское вмешательство в президентские выборы в 2016 году, объявил об отставке, сообщает Reuters. Мюллер впервые публично выступил по поводу подготовленного его командой доклада.
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Почему Мюллер не сделал вывод о препятствовании правосудию со стороны Трампа в своём докладе

RT на русском18:20

Роберт Мюллер объяснил, почему не выдвинул обвинения против президента США

Коммерсантъ13:46

Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке

РИА Новости11:42

Трамп отреагировал на выступление Мюллера словами «дело закрыто»

РБК12:44

В Белом доме заявили, что публичное выступление Мюллера не дало ничего нового

ТАСС12:40

«Расколол страну»: сын Трампа о «российском деле» Мюллера

Газета.Ru22:45

Прокурор Мюллер ушел в отставку, так и не доказав связь Трампа с Путиным. История с «российским вмешательством» закончена?

Дождь14:19
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено в 22:31
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика

Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Технологии

Следить за пульсом волгоградцам помогут «умные» часы

На смену механическим и электронным часам приходят «умные» гаджеты.
Обновлено в 22:34
Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Политика

Зеленский вернул гражданство Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено в 22:21
Кино

«Чернобыль» стал самым высоко оценённым сериалом на IMDB

«Чернобыль» установил отметку 9,7 с учётом 71 тысячи голосов, побив таким образом баллы сериалов «Планета Земля», «Братья по оружию» и «Во все тяжкие».
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Будапеште затонул пассажирский прогулочный катер

В Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира.
Обновлено в 17:13
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Мадуро сознался в тайных переговорах с оппозицией Венесуэлы

Обновлено в 19:58
Технологии

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист

В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Здоровье

В США врачи выходили ребенка размером с яблоко

Обновлено в 22:12
Происшествия

Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград

Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 09:07
Экономика

Диагноз — ОЭЗ: Счетная палата раскритиковала особые экономические зоны

Зоны комфорта Счетная палата раскритиковала работу Особых экономических зон.
Обновлено в 17:01
Гаджеты

Microsoft намекнула на новую Windows с «невидимыми» обновлениями

Вице-президент Microsoft по продажам потребительских товаров и устройств Ник Паркер поделился видением своей компании на будущее операционных систем.
Обновлено в 13:53
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Здоровье

Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения

Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Космос

Ключевой этап эволюции связали со взрывами сверхновых

Обновлено в 07:47
Энергетика

Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра

Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.
Обновлено в 13:14
Здоровье

Минздрав объявил об увеличении продолжительности жизни омичей

По словам главы областного минздрава, результатом стало увеличение жизни омичей на 0,48 года (это 164 дня) и снижение показателя смертности на 0,8% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 12:53
Общество

В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян

В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено в 06:59
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
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