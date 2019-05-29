Политика

Спецпрокурор США Робер Мюллер ушел в отставкуREGNUM 11:48

Специальный прокурор США Роберт Мюллер объявил о том, что он уходит в отставку, так как проводимое им расследование «вмешательства» России в выборы президента США 2016 года и «сговора» команды Донольда Трампа с Россией завершено. Об этом Мюллер заявил сегодня, 29 мая, на специальном брифинге.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Клинтон обвинила Трампа в подрыве американских законов и демократии

РИА Новости19:59

Прокурор Мюллер ушел в отставку, так и не доказав связь Трампа с Путиным. История с «российским вмешательством» закончена?

Дождь14:19

Роберт Мюллер объяснил, почему не выдвинул обвинения против президента США

Коммерсантъ13:46

Трамп отреагировал на выступление Мюллера словами «дело закрыто»

РБК12:44

Мюллер отказался давать показания в Конгрессе США по «российскому расследованию»

ФАН11:42

В Белом доме заявили, что публичное выступление Мюллера не дало ничего нового

ТАСС12:40

Почему Мюллер не сделал вывод о препятствовании правосудию со стороны Трампа в своём докладе

RT на русском18:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Космос

Ключевой этап эволюции связали со взрывами сверхновых

Обновлено в 07:47
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Авто

Власти Петербурга отказались от перезапуска General Motors в Шушарах

Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.
Обновлено в 19:02
Здоровье

Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
Политика

Зеленский порекомендовал чиновникам перейти на шаурму

Президент Украины посоветовал своим коллегам-политикам тоже перейти на шаурму.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Космос

В российской капсуле для космического туризма запустят манекен

Компания «КосмоКурс», которая развивает российский частный космический туризм, намерена отправить в полет на ракете с капсулой манекен.
Обновлено вчера в 20:05
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Здоровье

Минздрав РФ будет считать сколько россияне пьют в отпуске самогона

Как пишут "Известия", Минздрав РФ поменяет методику подсчета потребления алкоголя в стране на душу населения.
Обновлено в 20:07
Космос

Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой

Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.
Обновлено в 06:04
Политика

Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в российской авиации

Катастрофа пассажирского самолета SSJ-100 в «Шереметьево» показала, что в российской авиационной отрасли имеются серьезные проблемы.
Обновлено в 07:50
Экономика

«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Политика

Видео сборки первого серийного Су-57 появилось в Сети

В сети появилось видео сборки первого серийного истребителя Су-57. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 08:52
Политика

Власти и оппозиция Венесуэлы достигли прогресса на переговорах

Обновлено в 14:12
Общество

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Политика

Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Глава Якутии раскрыл размер своей заработной платы

Глава Якутии сегодня вышел в прямой эфир в социальных сетях, чтобы пообщаться со своими подписчиками.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки

Пожар охватил несколько хозяйственных построек в поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области.
Обновлено в 17:34
Технологии

Британские врачи предупредили о вреде вейпов

Британские медики считают электронные сигареты и вейпы подходящим способом отказаться от курения, но предупреждают об их возможном вреде для легких и зубов.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено в 15:07
Экономика

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Футбол

«Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы

В финальном матче в Баку "синие" разгромили соседей из "Арсенала" со счетом 4:1.
Обновлено в 16:56
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное