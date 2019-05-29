Политика

Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставкеРИА Новости 11:42

Доклад Мюллера В апреле Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", которое длилось больше двух лет. Согласно изложению, Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак.
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Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке

РИА Новости11:42

Спецпрокурор США Мюллер ушел в отставку

Lenta.ru11:25

Спецпрокурор США Робер Мюллер ушел в отставку

REGNUM11:48

Спецпрокурор США Мюллер закрыл «российское дело» и объявил об отставке

Коммерсантъ11:07

Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке

Дождь11:12

Мюллер рассказал о попытках вмешательства в выборы США

Газета.Ru11:59

Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил об отставке

ТАСС11:48
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Политика

Семья Бутиной прокомментировала ее перевод в тюрьму во Флориде

Перевод в другую тюрьму отбывающей наказание в США Марии Бутиной не стал неожиданным для ее семьи, рассказал РИА Новости отец россиянки Валерий Бутин.
Обновлено в 10:50
Политика

Появилось видео сборки первого серийного Су-57

Телеканал "Звезда" опубликовал видео работ по сборке первого серийного экземпляра Су-57.
Обновлено в 08:43
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Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала о возможном будущем арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Охранник устроил стрельбу в самолете премьера Чехии

Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно спустил курок у пистолета в салоне самолета, на котором Бабиш возвращался в Прагу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:27
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Футбол

«Арсенал» проведет сборы в Австрии

Первый сбор начнется 14 июня и пройдет две недели. Второй сбор, который пройдет в австрийском Лиенце состоится с 27 июня по 7 июля.
Обновлено в 07:49
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Экономика

Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.
Обновлено в 10:53
Наука

Исследователи соотнесли прикосновения и вызываемые ими эмоции

Психологи из НИУ ВШЭ и МГППУ установили, что прикосновения к разным поверхностям способны вызывать определенные эмоции.
Обновлено в 08:05
Политика

В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 11:18
Политика

Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Общество

У Олега Меньшикова отбирают квартиру

Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Происшествия

Рой пчел перекрыл эстонско-российскую границу

Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Израиль оказался замешан в организации провокации против Дамаска

Интересно, что сфабрикованные Израилем «доказательства» будто бы использования сирийскими властями отравляющих веществ, применялись США и их союзниками для введения экономической блокады против сирийского народа, а также в качестве предлога для нанесения прямых ударов по позициям правительственных сил CAA.
Обновлено в 11:56
Авто

Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Здоровье

Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе

Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира.
Обновлено в 08:41
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Лондонские "Арсенал" и "Челси" встретятся в финале футбольной Лиги Европы. Встреча пройдет 29 мая в столице Азербайджана - Баку.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол

Малиновский отказался переходить в «Спартак»

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский отказался переходить в "Спартак".
Обновлено в 06:32
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

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Кино

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Общество

Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей

Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок

Обновлено в 11:58
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
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