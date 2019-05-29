Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставкеРИА Новости 11:42

Доклад Мюллера В апреле Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", которое длилось больше двух лет. Согласно изложению, Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак.

Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.

Политика Семья Бутиной прокомментировала ее перевод в тюрьму во Флориде Перевод в другую тюрьму отбывающей наказание в США Марии Бутиной не стал неожиданным для ее семьи, рассказал РИА Новости отец россиянки Валерий Бутин.

Политика Появилось видео сборки первого серийного Су-57 Телеканал "Звезда" опубликовал видео работ по сборке первого серийного экземпляра Су-57.

Футбол Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала о возможном будущем арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Происшествия Охранник устроил стрельбу в самолете премьера Чехии Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно спустил курок у пистолета в салоне самолета, на котором Бабиш возвращался в Прагу, сообщает РИА "Новости".

Политика Михаил Саакашвили вернулся на Украину 28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.

Транспорт Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.

Футбол «Арсенал» проведет сборы в Австрии Первый сбор начнется 14 июня и пройдет две недели. Второй сбор, который пройдет в австрийском Лиенце состоится с 27 июня по 7 июля.

Происшествия СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.

Экономика Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе» Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.

Наука Исследователи соотнесли прикосновения и вызываемые ими эмоции Психологи из НИУ ВШЭ и МГППУ установили, что прикосновения к разным поверхностям способны вызывать определенные эмоции.

Политика В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Политика Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО» Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.

Энергетика ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.

Общество У Олега Меньшикова отбирают квартиру Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.

Происшествия В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос 16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).

Армия и оружие Израиль оказался замешан в организации провокации против Дамаска Интересно, что сфабрикованные Израилем «доказательства» будто бы использования сирийскими властями отравляющих веществ, применялись США и их союзниками для введения экономической блокады против сирийского народа, а также в качестве предлога для нанесения прямых ударов по позициям правительственных сил CAA.

Авто Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.

Здоровье Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира.

Общество Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.

Футбол Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Лондонские "Арсенал" и "Челси" встретятся в финале футбольной Лиги Европы. Встреча пройдет 29 мая в столице Азербайджана - Баку.

Футбол Малиновский отказался переходить в «Спартак» Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский отказался переходить в "Спартак".

Общество Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.