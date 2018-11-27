Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со следствием, что отменяет любые обязательства со стороны обвинения в рамках этой сделки, следует из отчета, который подал в суд офис спецпрокурора Роберта Мюллера.

Спецпрокурор Мюллер заявил о нарушении Манафортом сделки со следствием

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