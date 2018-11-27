Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера сообщил, что Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, нарушил условия сделки со следствием. Соответствующий отчёт был размещён в базе судебных документов округа Колумбия.

Мюллер сообщил о нарушении Манафортом условий сделки со следствием

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