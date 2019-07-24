Политика

В конгрессе США начались слушания с участием экс-спецпрокурора МюллераРИА Новости 08:48

В американском конгрессе начались слушания с участием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США и в итоге не нашел свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией.
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с чего всё началось
«Демократы и их сторонники могут незаконно сфабриковать обвинение в преступлении, попытавшись "повесить" его на совершено невиновного президента, а когда он отвечает на эту незаконную и предательскую атаку на нашу страну, они называют это воспрепятствованием правосудию?» — написал
 господин Трамп.
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А вас, Мюллер, попрошу остаться: экс-спецпрокурора демократы пытаются использовать против Трампа

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
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