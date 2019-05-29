Политика
Спецпрокурор США Мюллер подает в отставкуИА Новороссия вчера в 12:30
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США. «Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я ухожу из Минюста, чтобы вернуться к частной жизни», — сообщил он журналистам.
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Почему Мюллер не сделал вывод о препятствовании правосудию со стороны Трампа в своём докладе
RT на русскомвчера в 18:20
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Шоу-бизнес
Марьяна Ро: «Влад Соколовский хотел со мной секса, когда еще был женат»
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы
Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок
Обновлено вчера в 14:24
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил мотоциклиста
16-летний подросток на иномарке Hyundai насмерть сбил 34-летнего мужчину-байкера в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Как изменилась за 17 лет Оксана Федорова
Обновлено вчера в 13:30
Общество
В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа
Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено 28 мая в 13:57
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Театры
Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Транспорт
Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область
Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В Мексике в ДТП с автобусом и грузовиком погибли не менее 20 человек
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Задержаны десятки участников ОПГ, промышлявшие в сфере ЖКХ
Задержаны десятки участников ОПГ, включая ее лидеров. В помещениях, арендованных преступниками под офисы, проведены обыски.
Обновлено в 00:25
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Обновлено вчера в 05:36
Армия и оружие
Украинский сапёр пропал без вести в бою на Донбассе
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено 28 мая в 10:50
Футбол
Гильерме просит 3 миллиона за новый контракт с «Локо»
Голкипер хотел бы получить подписной бонус в размере 3 миллионов евро, а также увеличить свою зарплату, которая сейчас равна 2,5 миллионам евро в год.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа со сгоревшим 5 мая в аэропорту Шереметьево лайнером Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлота» вновь «обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли», заявил, выступая в Госдуме, генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Обновлено вчера в 06:34
Культура
Съемки нового сезона шоу «Холостяк» начнутся в ближайшее время
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Екатерина Директоренко «сожгла» волосы после развода с Кириллом Емельяновым
Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко развелись после восьми лет брака.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Экономисты предсказали снижение реальных доходов россиян в 2019 году
По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян сократились на 2,3%. При этом Минэкономразвития ожидает, что по итогам года они вырастут на 1%. Устойчивый рост реальных доходов населения — одна из целей развития страны до 2024 года, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе после вступления в должность.
Обновлено 28 мая в 21:29
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено 28 мая в 14:29
Происшествия
Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО
«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обновлено 28 мая в 21:32
Общество
Лето встретит екатеринбуржцев настоящей жарой и ливнями
Настоящее тепло, которое пришло на Урал до начала календарного лета, достигнет пика в последний день весны.
Обновлено вчера в 22:33