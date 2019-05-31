Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДРРИА Новости 03:39

с чего всё началось

Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

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