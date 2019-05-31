Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в ХаноеИнтерфакс вчера в 20:24

с чего всё началось

Официально у Сеула такой информации нет. А теперь пару слов собственно о данной газете: с одной стороны, это ведущая консервативная газета, а с другой — это чемпион по уткозакидательству и неэтичным методам пропаганды.

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

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