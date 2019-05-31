Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в ХаноеИнтерфакс вчера в 20:24
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
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с чего всё началось
По данным газеты "Чосон ильбо", Ким Хёк Чхоль вместе с еще четырьмя сотрудниками МИД КНДР, которые участвовали в подготовке американо-северокорейских саммитов, были казнены в марте как "шпионы".РИА Новости03:39
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Политика
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Политика
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Футбол
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Авто
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Обновлено вчера в 09:40
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