Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в ХаноеИнтерфакс вчера в 20:24

с чего всё началось

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

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