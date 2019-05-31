Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в ХаноеИнтерфакс вчера в 20:24
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
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Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
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Армия и оружие
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Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
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Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.
Обновлено вчера в 13:54
Авто
АвтоВАЗ разработал 350-сильную Lada Granta FL 4WD
Инженеры раллийной команды MRMotorsport ведут работы над созданием уникального гоночного автомобиля для абсолютного зачета Чемпионата России по классическому ралли.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
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Обновлено вчера в 04:36
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Спорт
Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале
Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
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Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Музыка
Bon Jovi впервые за 30 лет выступит в Москве
В компании-организаторе гастролей рокеров SAV Entertainment рассказали, что менеджмент Bon Jovi настоял на проведении шоу на стадионе "Лужники", где группа выступала в 1989 году на Московском музыкальном фестивале мира (Moscow Music Peace Festival).
Обновлено вчера в 17:13
Транспорт
Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино
Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие
Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57
В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Власти Японии отодвинули от Токио зону учений ВМС США
Правительство Японии в пятницу официально приняло решение отодвинуть зоны учений ВМС США от Токио.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено вчера в 07:38
Общество
Новогодние каникулы в 2020 году станут короче
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Политика
Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
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Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Смените ник Кисуля на настоящее имя и не умничайте: 8 советов, как пройти на «Мисс Екатеринбург»
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Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено вчера в 16:54
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
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Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
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Шоу-бизнес
Верну вам всё, что купила. Бузова указала директору Balenciaga на отсутствие достоинства
Певица, актриса, телеведущая и бизнесмен Ольга Бузова заявила, что после того, как узнала о негативе в её сторону от директора Balenciaga Демны Гвасалии.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Общество
Счетная палата предложила давать роженицам подарки на 10 тыс. рублей
Каждая роженица в России при выписке должна получать от властей региона подарок с вещами для ребенка на сумму не менее 10 тыс. рублей, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
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Миссия МВФ завершила работу на Украине
Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
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