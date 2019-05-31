Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в ХаноеИнтерфакс вчера в 20:24
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Читать в источнике
Оценить328
Подробнее о событии
Показать все источники
Чиновника Северной Кореи казнили после провала переговоров Ким Чен Ына и Трампа
Lenta.ruвчера в 23:28
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.
Обновлено в 00:00
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Общество
Урок о Москве стал самым популярным в библиотеке «МЭШ»
Столичный Департамент образования и науки представил рейтинг самых популярных уроков библиотеки «Московской электронной школы» («МЭШ») за 2018/2019 учебный год.
Обновлено в 00:00
Политика
Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»
Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Космос
В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе
Обновлено 29 мая в 14:23
Политика
Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлолома
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе судьбу металлолома с 2020 года.
Обновлено вчера в 17:34
Наука
«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать
Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Финансы
Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%
Zerohedge Экспорт американской нефти вырос за неделю на 395 тыс. баррелей в сутки и достиг 3,317 млн баррелей ежедневно.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
В США против певца R. Kelly выдвинули 11 новых обвинений
Прокуратура американского Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в сексуальном насилии против американского певца R. Kelly, сообщает Chicago Tribune.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Киевский таксист поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Киевский таксист рассказал, как пару раз подвозил Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:11
Баскетбол
«Торонто» победил «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
В Торонто стартовала финальная серия плей-офф НБА между «Рэпторс» и действующими чемпионами «Уорриорз».
Обновлено в 02:09
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая, передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Армия и оружие
Пентагон: через С-400 в Турции Россия получит секретные данные об F-35
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде
Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочери Сергея Лазарева
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Лидеры Китая и США проведут встречу на саммите G20
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведут 28-29 июня двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 01:50