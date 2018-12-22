Политика

Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии
РБК
13:44

Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) Бретт Макгурк подал заявление об отставке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Причиной, по данным CBS, стало несогласие с решением о выводе войск из Сирии.
РБК13:44

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Почему в США заговорили о необходимости сохранить военное присутствие в Сирии

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Трамп делегировал уничтожение остатков ИГ Сирии и её соседям

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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:19, Ашберн
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Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора между странами.
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