Политика

Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии
РБК
13:44

Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) Бретт Макгурк подал заявление об отставке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Причиной, по данным CBS, стало несогласие с решением о выводе войск из Сирии.
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