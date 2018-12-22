Политика

Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии
РБК
13:44

Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) Бретт Макгурк подал заявление об отставке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Причиной, по данным CBS, стало несогласие с решением о выводе войск из Сирии.
РБК13:44
с чего всё началось
Спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с террористической группировкой ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) Бретт Макгерк в субботу, 22 декабря, подал в отставку, сообщает Associated Press
.
Евразия Daily12:15

Подробнее о событии

Представитель Трампа по борьбе с ИГ уволился из-за вывода войск из Сирии

Известия15:30

Спецпредставитель США по борьбе с ИГ ушел в отставку

Взгляд.ру13:54

Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии

РБК13:44

Спецпосланник США по борьбе с ИГ подал в отставку из-за разногласий по Сирии

Коммерсантъ13:09

Спецпредставитель США по борьбе с ИГ подал в отставку

RT на русском12:14

СМИ сообщили об отставке представителя США в коалиции против ИГ*

РИА Новости11:59

AP: спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с ИГ подал в отставку

ТАСС11:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Политика

Кадыров заявил, что не хочет быть президентом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Москва 24" рассказал, как хочет завершить карьеру.
Обновлено в 14:50
Политика

Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Обновлено в 08:20
Политика

Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»

Обновлено в 10:39
Политика

Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы

22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Политика

Bloomberg узнал о планах Трампа уволить председателя ФРС

Президент США Дональд Трамп недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой ставки и рассматривает возможность увольнения председателя регулятора Джерома Пауэлла, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:50
Политика

В США частично приостановили работу правительства

В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, сообщают в субботу американские СМИ.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители

Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем.
Обновлено в 08:21
Политика

США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.
Обновлено вчера в 20:27
Армия и оружие

В ЛНР заявили о прибытии танков ВСУ в Донбасс

Два железнодорожных состава с танками и другим вооружением прибыли на станцию Рубежное в Донбассе.
Обновлено в 08:15
Политика

Пранкер Вован подтвердил разговор с главой «новой» украинской церкви

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, подтвердил, что звонил главе «новой автокефальной церкви» на Украине «митрополиту» Епифанию.
Обновлено в 13:41
Политика

Шрёдер объяснил позицию США по «Северному потоку — 2»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в беседе с Welt am Sonntag заявил, почему, по его мнению, США негативно относятся к строительству российского газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:15
Политика

На Украине возбудили дело против премьер-министра Гройсмана

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило дело в отношении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности.
Обновлено в 10:57
Политика

Умер сын основателя Саудовской Аравии принц Таляль

Принц Таляль бин Абдулазиз, сын основателя королевства Саудовская Аравия, умер в возрасте 87 лет.
Обновлено в 12:05
Политика

Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработки

Примерно пятая часть граждан Украины - от 7 до 9 млн человек - выезжает из страны на заработки, а более 3 млн украинцев трудятся за рубежом на постоянной основе.
Обновлено в 07:36
Политика

Эрдоган и Аббас обсудили перенос посольств в Иерусалим

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом обсудил перенос зарубежных дипмиссий в Израиле в Иерусалим, сообщил источник в администрации турецкого лидера в субботу.
Обновлено в 14:00
ещё по теме
Бретт МакГерк
Американский дипломат
American diplomat who was appointed by President Barack Obama on 23 October 2015 as Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIL. He replaced General John R. Allen to whom he had been a deputy since 16 September 2014. He also served as Deputy Assistant Secretary of State for Iraq and Iran, at the U.S. Department of State, and from October 2014 through January 2016 led 14 months of secret negotiations with Iran that led to a prisoner swap and release of four Americans from Evin Prison in Tehran, including the Washington Post journalist, Jason Rezaian. This assignment, among others, reinforced McGurk's "reputation as a doer", according to the NY Times. He earlier served under President George W...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное