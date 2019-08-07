Происшествия

При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовецКоммерсантъ 14:53

Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ. Попытка штурма сорвалась, сторонники экс-главы государства дали отпор.
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Начался второй штурм резиденции Атамбаева

Газета.Ru15:22

Телеканал сообщил о второй попытке штурма резиденции Атамбаева

Интерфакс15:07

Число пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева выросло до 36

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ТАСС15:16

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РБК14:02

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Lenta.ru15:16

Из Кой-Таша привезли 36 пострадавших, скончался один спецназовец — Минздрав

Sputnik Кыргызстан15:18
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Минздрав Кыргызстана: Скончался один сотрудник спецназа

КП - Бишкек14:56
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