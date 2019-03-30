Политика
Спецназ Службы безопасности Украины вышел на улицыИзвестия 17:44
Сотрудники спецподразделения «А» Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц. Как сообщила пресс-служба СБУ, усиленный режим несения службы введен накануне и во время проведения выборов.
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Футбол
«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минуте
В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным.
Обновлено в 17:25
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по краю Натальи Трифановой, ведомство проведет проверку по факту гибели спортсмена и обстоятельств аварии.
Обновлено в 15:45
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено в 15:59
Гаджеты
Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:58
Политика
Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»
Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
Обновлено в 13:44
Футбол
Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:02
Политика
В Словакии проходит второй тур выборов президента страны
В Словакии сегодня, 30 марта, проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:54
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Во Франции прошла самая спокойная «желтая суббота»
Участие в нынешней "желтой субботе", как сообщили во французском МВД, по всей стране приняли 33 700 "жилетов" (на прошлой неделе их было немного больше - 40 500 человек).
Обновлено в 16:10
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено в 12:35
Политика
Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Познер рассказал о царящей в США растерянности
Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено в 07:08
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Политика
Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено в 16:30
Общество
Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне
Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.
Обновлено в 16:52
Футбол
Гвардиола надеется, что Агуэро не получил травму
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что нападающий «горожан» Серхио Агуэро не получил травму в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:0). Аргентинский форвард, отметившийся голом, попросил замену и покинул поле на 57-й минуте.
Обновлено в 16:18
Авто
Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией
Цены на обновленную Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM начинаются от 810 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:28
Авто
Hyundai ожидает увеличения кредитных продаж благодаря госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»
Компания «Хендэ Мотор СНГ» ожидает, что количество кредитных заявок и выданных кредитов в период действия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» вырастает в среднем на 25%.
Обновлено вчера в 04:11
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Макрон осудил решение Трампа о признании Голан территорией Израиля
«Президент республики подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над Голанами, оккупированной территорией, противоречит нормам международного права и лишь способствует напряженности в регионе»,— говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи французского президента с королем Иордании Абдаллой II (цитата по Press TV).
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
Президент встретила юбилей членства Эстонии в НАТО в бронежилете
Премьер-министр Юри Ратас, комментируя членство своей страны в НАТО, не упустил случая напомнить, каким желанным в советское время был для Эстонии находившийся под крылом альянса западный мир.
Обновлено вчера в 11:45
Единоборства
Прайс досрочно победил Али, соперник его укусил
Прайс уверенно перерабатывал соперника на протяжении почти пяти раундов, хотя и сам изредка пропускал тяжёлые удары.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54