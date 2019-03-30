Политика
Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городовТелеканал 360° вчера в 19:06
Глава СБУ Василий Грицак отметил, что усиленные патрули — это «демонстрация решимости пресечь любые провокации». Он уверен, что день голосования пройдет на Украине «цивилизованно и спокойно». Ранее сотрудники полиции вышли на дежурство на все 1424 избирательных участка Киева и области.
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Политика
В Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергии
Масштабное отключение электроэнергии вновь произошло в Боливарианской Республике. Жители 21 региона Венесуэлы остались без электричества.
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Брат Меган Маркл Томас для привлечения внимания к своей персоне объявил себя герцогом.
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Политика
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Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби
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Экономика
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Инвестиционный бизнес захватывают торговые роботы: все больше биржевых сделок заключают компьютерные программы без участия человека, а главными на Уолл-стрит становятся математики и программисты.
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Политика
Медведчук призвал власти Украины к урегулированию ситуации в Донбассе
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал украинские власти принять конкретные меры по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.
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Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Вертолет совершил вынужденную посадку в Татарстане, пострадавших нет
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Пестречинском районе Татарстана в субботу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
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Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено вчера в 01:20
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет матерью в третий раз
Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Общество
В Минтруде назвали самые стабильные сферы для работы в России
В число стабильных сфер труда в России входят промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.
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Обновлено вчера в 22:30
Хоккей
Малкин надеется встретиться в финале Кубка Стэнли с игроком, который нанес ему травму
Надеюсь встретиться с ним в финале Кубка Стэнли, — сказал Малкин.
Обновлено в 02:49
Космос
На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС
Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».
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Сампдория — Милан 1:0
Гости пропустили самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет. ProstoProSport транслировал матч «Сампдория» - «Милан».
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии
Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
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Политика
Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации
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Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
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Маленькие звезды большого кино: трагические судьбы «королей эпизода»
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
СКР проверит действия полицейских после аварии на Можайском шоссе
«В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям сотрудников полиции по статьям ст. 285 и 293 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями" и "халатность")»,— говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:49
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Силовики в Крыму усилили охрану границы с Украиной
В Крыму усилили охрану участка российско-украинской границы. Об этом РИА Новости сообщил представитель в силовых структурах региона.
Обновлено в 02:09
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
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