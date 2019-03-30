Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городовТелеканал 360° вчера в 19:06

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что усиленные патрули — это «демонстрация решимости пресечь любые провокации». Он уверен, что день голосования пройдет на Украине «цивилизованно и спокойно». Ранее сотрудники полиции вышли на дежурство на все 1424 избирательных участка Киева и области.
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Видео: на улицы городов Украины вывели бронетехнику и спецназ СБУ

РЕН ТВ01:57

Спецназ СБУ вышел на улицы Украины

Газета.Ruвчера в 15:46

СБУ перешла на усиленный режим работы

News.ruвчера в 09:44

Спецназ Службы безопасности Украины приступил к патрулированию вокзалов и улиц

ТАССвчера в 11:01

Спецназ СБУ начал патрулировать украинские города перед выборами

Life.ruвчера в 10:40

На украинские улицы вышел спецназ СБУ

Lenta.ruвчера в 12:00

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

РИА Новостивчера в 09:02
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Политика

В Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергии

Масштабное отключение электроэнергии вновь произошло в Боливарианской Республике. Жители 21 региона Венесуэлы остались без электричества.
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Более 34 тыс. москвичей получили паллиативную помощь в 2018 году

Более 34 тыс. москвичей получили паллиативную помощь на дому, в стационарах и хосписах в 2018 году.
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Брат Меган Маркл объявил себя герцогом шоу Celebrity Boxing

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Гэтжи победил Барбозу нокаутом на турнире UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи нокаутировал в первом раунде представителя Бразилии Эдсона Барбозу на турнире UFC on ESPN 2 в Филадельфии.
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Политика

На Украине стартовали выборы президента

Около 30 тыс. избирательных участков ровно в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
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Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
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Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»

21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
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Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби

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Политика

Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
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Экономика

Денежные машины. Почему «волки с Уолл-стрит» стали вымирающим видом

Инвестиционный бизнес захватывают торговые роботы: все больше биржевых сделок заключают компьютерные программы без участия человека, а главными на Уолл-стрит становятся математики и программисты.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Медведчук призвал власти Украины к урегулированию ситуации в Донбассе

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал украинские власти принять конкретные меры по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.
Обновлено в 02:46
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Вертолет совершил вынужденную посадку в Татарстане, пострадавших нет

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Пестречинском районе Татарстана в субботу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

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Авто

Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

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Шоу-бизнес

Миранда Керр станет матерью в третий раз

Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Общество

В Минтруде назвали самые стабильные сферы для работы в России

В число стабильных сфер труда в России входят промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.
Обновлено вчера в 06:33
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Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

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Хоккей

Малкин надеется встретиться в финале Кубка Стэнли с игроком, который нанес ему травму

Надеюсь встретиться с ним в финале Кубка Стэнли, — сказал Малкин.
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Космос

На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС

Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».
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Сампдория — Милан 1:0

Гости пропустили самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет. ProstoProSport транслировал матч «Сампдория» - «Милан».
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие

Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии

Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
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Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
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Маленькие звезды большого кино: трагические судьбы «королей эпизода»

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

СКР проверит действия полицейских после аварии на Можайском шоссе

«В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям сотрудников полиции по статьям ст. 285 и 293 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями" и "халатность")»,— говорится в сообщении.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»

Обновлено вчера в 12:54
Политика

Силовики в Крыму усилили охрану границы с Украиной

В Крыму усилили охрану участка российско-украинской границы. Об этом РИА Новости сообщил представитель в силовых структурах региона.
Обновлено в 02:09
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено вчера в 08:19
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