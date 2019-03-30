Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы УкраиныГазета.Ru 15:46

Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
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Спецназ СБУ вышел на улицы Украины

Газета.Ru15:46

СБУ перешла на усиленный режим работы накануне выборов

РИА Новости09:02

Спецназ Службы безопасности Украины приступил к патрулированию вокзалов и улиц

ТАСС11:01

СБУ перешла на усиленный режим работы накануне выборов

Rambler News Service10:57

Спецназ СБУ начал патрулировать украинские города перед выборами

Life.ru10:40

СБУ перешла на усиленный режим работы

News.ru09:44

На украинские улицы вышел спецназ СБУ

Lenta.ru12:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Политика

Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете

Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.
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Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
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Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

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Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

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В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддержала предложение И.Морозова, призвавшего дать протокольное поручение профильному комитету, чтобы не допустить выход в прокат 9 мая фильма "Братство".
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Каталонское дерби в рамках 29-го тура чемпионата Испании завершилось домашней победой «Барселоны» над «Эспаньолом» со счетом 2:0. Автором обоих голов стал Лионель Месси.
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«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
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Венгрия хочет получать азербайджанский газ

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
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В список главных кинопремьер недели вошли: возвращение легендарного мультфильма «Дамбо» в пересказе Тима Бертона; комедия с Мэттью МакКонахи и Снуп Доггом, новый вариант истории Ромео и Джульетты и еще несколько лент.
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Геркус: проблем с бюджетом у «Локомотива» перед моим уходом не было

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию, согласно которой он покинул клуб из-за финансовых проблем.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

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Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США

В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
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Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
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Четырехлетний ребенок пострадал при нападении двух пум в Канаде

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