Политика
Спецназ СБУ вышел на улицы УкраиныГазета.Ru 15:46
Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Политика
Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете
Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.
Обновлено в 14:09
Кино
Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер
Заслуженный актер, сценарист и писатель Шэйн Риммер скончался 29 марта на девяностом году жизни.
Обновлено вчера в 12:35
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в 27-м туре Эредивизии
Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «АДО Ден Хааг» в матче 27-го тура голландской Эредивизии.
Обновлено в 15:39
Общество
В Кремле и на Красной площади отключили свет на «Час Земли»
Кремль, Красная площадь и почти 2,2 тысячи зданий в Москве погрузились во тьму на 60 минут в ходе международной природоохранной акции "Час Земли", сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:33
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Настройки не были идеальными»
Обновлено в 12:56
Происшествия
Более 33 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протестах во Франции
Около 33,7 тысячи человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе четыре тысячи в Париже, сообщает французское МВД.
Обновлено в 15:29
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
Обновлено в 14:06
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено в 12:00
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес сообщила, что кандидат в президенты США Джо Байден в 2014 году поцеловал ее без ее согласия.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Кино
«Братство» Лунгина планируют сделать фильмом закрытия ММКФ
В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддержала предложение И.Морозова, призвавшего дать протокольное поручение профильному комитету, чтобы не допустить выход в прокат 9 мая фильма "Братство".
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
Лионель Месси повторил рекорд Икера Касильяса в чемпионате Испании
Каталонское дерби в рамках 29-го тура чемпионата Испании завершилось домашней победой «Барселоны» над «Эспаньолом» со счетом 2:0. Автором обоих голов стал Лионель Месси.
Обновлено в 14:35
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку
Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено в 13:57
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Венгрия хочет получать азербайджанский газ
Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
Обновлено в 10:54
Культура
Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Кино
Составлен список главных кинопремьер недели
В список главных кинопремьер недели вошли: возвращение легендарного мультфильма «Дамбо» в пересказе Тима Бертона; комедия с Мэттью МакКонахи и Снуп Доггом, новый вариант истории Ромео и Джульетты и еще несколько лент.
Обновлено в 12:30
Футбол
Геркус: проблем с бюджетом у «Локомотива» перед моим уходом не было
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию, согласно которой он покинул клуб из-за финансовых проблем.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности
Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Политика
Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США
В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Актер упал в «Гоголь-центре» и разбил голову
Обновлено в 14:15