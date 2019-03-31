Политика

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборамиРИА Новости 09:02

"СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
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Спецназ СБУ начал патрулировать улицы перед выборами президента

Российская газета18:40

Спецназ СБУ вышел на улицы Украины

Газета.Ru15:46

СБУ перешла на усиленный режим работы

News.ru09:44

Спецназ Службы безопасности Украины приступил к патрулированию вокзалов и улиц

ТАСС11:01

Спецназ СБУ начал патрулировать украинские города перед выборами

Life.ru10:40

На украинские улицы вышел спецназ СБУ

Lenta.ru12:00

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

РИА Новости09:02
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
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