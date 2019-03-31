Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборамиРИА Новости 09:02
"СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
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По данным издания, после смерти брата Ким Чен Ына представители организации вывезли его сына Ким Хан Соль.
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Денежные машины. Почему «волки с Уолл-стрит» стали вымирающим видом
Инвестиционный бизнес захватывают торговые роботы: все больше биржевых сделок заключают компьютерные программы без участия человека, а главными на Уолл-стрит становятся математики и программисты.
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Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
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Армия и оружие
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На сайте объявлений Lalafo кыргызстанцам предлагается больше 18 тысяч вакансий.
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Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.
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Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
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Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН
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