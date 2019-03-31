Политика

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборамиРИА Новости 09:02

"СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Спецназ СБУ начал патрулировать улицы перед выборами президента

Российская газета18:40

Спецназ Службы безопасности Украины приступил к патрулированию вокзалов и улиц

ТАСС11:01

На украинские улицы вышел спецназ СБУ

Lenta.ru12:00

Спецназ СБУ вышел на улицы Украины

Газета.Ru15:46

Спецназ СБУ начал патрулировать украинские города перед выборами

Life.ru10:40

СБУ перешла на усиленный режим работы

News.ru09:44

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

РИА Новости09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Общество

1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар

Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено в 01:28
Музыка

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Обновлено в 20:52
Политика

МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»

Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Музыка

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Ранее Тейлор Свифт раскритиковала республиканцев за экстремизм.
Обновлено в 19:56
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Футбол

Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби

Обновлено в 16:42
Армия и оружие

Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США

Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
Футбол

Хет-трик Поульсена помог «Лейпцигу» разгромить «Герту»

Встреча, состоявшаяся в Лейпциге, завершилась со счетом 5:0. Хет-трик оформил Юссуф Поульсен (27, 56 и 62-я минута), по голу забили Эмиль Форсберг (17) и Амаду Хайдара (64).
Обновлено в 16:12
Экономика

Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

В Москве загорелся «Олимпийский»

Обновлено в 12:09
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Общество

Гороскоп на первую половину апреля: Венера в Рыбах

Венера в Рыбах усиливает воображение, что хорошо для творческих людей, это также прекрасное время для занятий музыкой, танцами, рисованием, фотографией.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»

Обновлено в 14:33
Политика

Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»

Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
Обновлено в 13:44
Политика

Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Обновлено в 19:29
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Обновлено в 12:37
Политика

В России усовершенствуют сферу госзакупок

Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено в 13:24
Политика

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 11:31
Технологии

В Узбекистане с 1 апреля начнут регистрировать мобильные устройства

С 1 апреля в Узбекистане внедрят систему регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 07:25
Здоровье

В Кемерове обсудили ситуацию в сфере здравоохранения Сибирского ФО

В работе круглого стола приняли участие представители научного сообщества, общественности, врачи, ветераны и эксперты в сфере здравоохранения — всего более 60 человек из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Красноярского и Алтайского краев.
Обновлено в 07:10
Культура

Фестиваль Майкла Джексона изменится из-за скандала с педофилией

Обновлено в 05:44
Футбол

«Атлетико» на выезде разгромил «Алавес»

Обновлено в 17:43
Политика

«Открытая Россия» ликвидирована

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено в 16:34
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.
Обновлено в 19:42
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Кино

Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру

Кирилл Серебренников получил премию «Ника» в номинации — «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».
Обновлено в 19:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное