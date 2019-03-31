Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборамиРИА Новости 09:02
"СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
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1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар
Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
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МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»
Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
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Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
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Музыка
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Ранее Тейлор Свифт раскритиковала республиканцев за экстремизм.
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Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
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Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби
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Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
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Футбол
Хет-трик Поульсена помог «Лейпцигу» разгромить «Герту»
Встреча, состоявшаяся в Лейпциге, завершилась со счетом 5:0. Хет-трик оформил Юссуф Поульсен (27, 56 и 62-я минута), по голу забили Эмиль Форсберг (17) и Амаду Хайдара (64).
Обновлено в 16:12
Экономика
Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В Москве загорелся «Олимпийский»
Обновлено в 12:09
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
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Гороскоп на первую половину апреля: Венера в Рыбах
Венера в Рыбах усиливает воображение, что хорошо для творческих людей, это также прекрасное время для занятий музыкой, танцами, рисованием, фотографией.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»
Обновлено в 14:33
Политика
Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»
Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
Обновлено в 13:44
Политика
Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено в 19:29
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено в 13:24
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 11:31
Технологии
В Узбекистане с 1 апреля начнут регистрировать мобильные устройства
С 1 апреля в Узбекистане внедрят систему регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 07:25
Здоровье
В Кемерове обсудили ситуацию в сфере здравоохранения Сибирского ФО
В работе круглого стола приняли участие представители научного сообщества, общественности, врачи, ветераны и эксперты в сфере здравоохранения — всего более 60 человек из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Красноярского и Алтайского краев.
Обновлено в 07:10
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«Атлетико» на выезде разгромил «Алавес»
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«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено в 16:34
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.
Обновлено в 19:42
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Кино
Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру
Кирилл Серебренников получил премию «Ника» в номинации — «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».
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