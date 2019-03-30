Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборамиРИА Новости вчера в 09:02
"СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
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Экономика
Назван размер социальных пенсий после индексации 1 апреля
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
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Общество
В Челябинской области ожидается усиление ветра
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Обновлено вчера в 07:58
Политика
Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
США сообщили об аэродинамической трубе для гиперзвуковых ракет
США откровенно хвастаются аэродинамической трубой, которой нет у России и Китая. Сумма контракта составит $23,2 миллиона.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Познер рассказал о царящей в США растерянности
Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
На Украине начались президентские выборы
Обновлено в 01:02
Здоровье
В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами
Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.
Обновлено вчера в 14:33
Единоборства
UFC в Филадельфии. Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты
Сегодня ночью в Филадельфии прошел турнир UFC on ESPN 2. В главном бою встретились топовые легковесы Эдсон Барбоза и Джастин Гэтжи.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Хоккей
Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон
Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Кино
Киллиан Мерфи сыграет в сиквеле «Тихого места»
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Украина переходит на летнее время
Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие
Минобороны РФ призвало США принять участие в совещании по «Рукбану»
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в очередной раз призвал командование войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан".
Обновлено вчера в 22:49
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных бюджетных автомобилей в России
Автоэксперты опубликовали список самых популярных бюджетных автомобилей в России.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
Силовики Афганистана уничтожили сотни боевиков
Обновлено вчера в 09:15
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Экономика
Ford Sollers планирует продать заводы в России
В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет матерью в третий раз
Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» и поднялся на 4-е место
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
В Приморье призывник покончил с собой
Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.
Обновлено 29 марта в 07:02
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено вчера в 04:18
Политика
Женщина впервые победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
Обновлено вчера в 14:06