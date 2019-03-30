Политика

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборамиРИА Новости вчера в 09:02

"СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
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Спецназ СБУ начал патрулировать улицы перед выборами президента

Российская газетавчера в 18:40

СБУ перешла на усиленный режим работы

News.ruвчера в 09:44

На украинские улицы вышел спецназ СБУ

Lenta.ruвчера в 12:00

Спецназ Службы безопасности Украины приступил к патрулированию вокзалов и улиц

ТАССвчера в 11:01

Спецназ СБУ начал патрулировать украинские города перед выборами

Life.ruвчера в 10:40

Спецназ СБУ вышел на улицы Украины

Газета.Ruвчера в 15:46

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

РИА Новостивчера в 09:02
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Экономика

Назван размер социальных пенсий после индексации 1 апреля

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
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Общество

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Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

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Обновлено вчера в 16:25
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Гвоздик победил Дуду Нгумбу и защитил титул чемпиона мира WBC

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Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 00:36
Армия и оружие

США сообщили об аэродинамической трубе для гиперзвуковых ракет

США откровенно хвастаются аэродинамической трубой, которой нет у России и Китая. Сумма контракта составит $23,2 миллиона.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Познер рассказал о царящей в США растерянности

Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

На Украине начались президентские выборы

Обновлено в 01:02
Здоровье

В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами

Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.
Обновлено вчера в 14:33
Единоборства

UFC в Филадельфии. Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты

Сегодня ночью в Филадельфии прошел турнир UFC on ESPN 2. В главном бою встретились топовые легковесы Эдсон Барбоза и Джастин Гэтжи.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Хоккей

Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон

Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Кино

Киллиан Мерфи сыграет в сиквеле «Тихого места»

Обновлено вчера в 04:30
Политика

Украина переходит на летнее время

Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие

Минобороны РФ призвало США принять участие в совещании по «Рукбану»

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в очередной раз призвал командование войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан".
Обновлено вчера в 22:49
Авто

Опубликован рейтинг самых популярных бюджетных автомобилей в России

Автоэксперты опубликовали список самых популярных бюджетных автомобилей в России.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10
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СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие

Силовики Афганистана уничтожили сотни боевиков

Обновлено вчера в 09:15
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Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Экономика

Ford Sollers планирует продать заводы в России

В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол

Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Миранда Керр станет матерью в третий раз

Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» и поднялся на 4-е место

Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения

Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.
Обновлено вчера в 05:58
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В Приморье призывник покончил с собой

Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему

На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.
Обновлено 29 марта в 07:02
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено вчера в 04:18
Политика

Женщина впервые победила на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев

Обновлено вчера в 14:06
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