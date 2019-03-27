Спецназ Мальты отбил захваченный мигрантами турецкий танкерИнфо24 04:31

с чего всё началось

У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении, это - первый акт пиратства.

Мальтийский спецназ отбил захваченный 120 мигрантами турецкий танкер в Средиземном море. Сейчас судно идет в сопровождении армии Мальты в порт, где мигрантов передадут полиции. Мальтийские военные решили штурмовать Elhiblu I после того, как связались с капитаном в 40 морских милях от побережья.

Происшествия Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета В самолете российской авиакомпании Red Wings начало тлеть кресло после вылета из аэропорта Екатеринбурга.

Происшествия Силовики проводят обыски в четырех офисах Пенсионного фонда Дагестана Следственные мероприятия проходят сразу в четырёх офисах отделения Пенсионного фонда России по Дагестану: центральном и трёх районных управлениях города Махачкалы.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Культура YouTube удалил новые выпуски программ Парфенова и Дудя Выпуск был посвящен эмиграции Мамедова из России. Новый выпуск проекта «Намедни» Парфенов опубликовал на своем канале Parfenon 18 марта.

Происшествия Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.

Космос Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.

Интернет В WhatsApp появится новый режим Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию «тёмный режим» на платформе Android.

Музыка Группу Rammstein раскритиковали за «отвратительный» клип о холокосте Культовая немецкая группа Rammstein выпускает новый сингл под названием Deutschland (Германия), в котором музыканты предстанут в роли узников концентрационного лагеря.

Экономика В России резко подорожали авиабилеты В первом квартале 2019 года авиабилеты эконом-класса в России подорожали в среднем на 7,5%, тогда как за весь 2018 год цены выросли всего на 2,3%. Главная причина — рост цен на горюче-смазочные материалы на 30%, говорится в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта вице-премьеру Максиму Акимову.

Армия и оружие Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.

Происшествия ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина Европейский суд по правам человека не принял к рассмотрению жалобу футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Политика У Зеленского нашли итальянскую виллу на «курорте российских олигархов» Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский владеет виллой близ курорта Форте-дей-Марми на побережье Тирренского моря.

Игры Warcraft и Warcraft II появились в GOG Три недели назад в GOG появилась оригинальная Diablo, а теперь до магазина CDPR добрались ещё две раритетные игры Blizzard - WarCraft I и WarCraft II.

Игры Олдскульный боевик Prodeus вышел на Kickstarter На Kickstarter начали кампанию по сбору денег для выпуска ретрошутера от первого лица в стилистике старой школы.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».