Происшествия
Спецназ Мальты отбил захваченный мигрантами турецкий танкерИнфо24 04:31
Мальтийский спецназ отбил захваченный 120 мигрантами турецкий танкер в Средиземном море. Сейчас судно идет в сопровождении армии Мальты в порт, где мигрантов передадут полиции. Мальтийские военные решили штурмовать Elhiblu I после того, как связались с капитаном в 40 морских милях от побережья.
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У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении, это - первый акт пиратства.
— Маттео Сальвини, итальянский политикТАСС вчера в 12:36
с чего всё началось
Как пишет The Guardian, судно Elhiblu-1 подобрало в море группу нелегалов в составе 108 человек, которые взяли управление на себя, когда поняли, что их отвезут обратно на родину, и направили грузовик к Мальте.Московский Комсомолецвчера в 15:11
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