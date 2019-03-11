Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВДГазета.Ru 16:56

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова. По данным местных СМИ, ему вменяют получении взятки. Кроме того, против Уварова уже возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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с чего всё началось

Под Воронежем в отделе МВД идут обыски: начальник полиции задержан

По сведениям «Вести Воронеж», высокопоставленного полицейского Анатолия Уварова заподозрили в превышении должностных полномочий. По словам очевидцев, в операции участвовали бойцы в масках и бронежилетах – предположительно, бойцы спецподразделения ФСБ. В помещениях отдела МВД сейчас идут обыски.
Вести Воронеж07:35

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Сотрудники ФСБ пришли с обысками в отдел МВД под Воронежем

РИА Новости15:24

Отдел МВД под Воронежем спецназ ФСБ брал штурмом

Блокнот Воронеж15:59

ФСБ и СК пришли с обысками к начальнику райотдела МВД под Воронежем

РБК14:04

Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД

Lenta.ru12:10

СМИ: сотрудники ФСБ задержали начальника воронежского отдела МВД

Московский Комсомолец16:46

В Воронежской области спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД

Говорит Москва12:20

Под Воронежем в отделе МВД идут обыски: начальник полиции задержан

Вести Воронеж07:35
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Происшествия

Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 млн рублей

Обновлено в 17:03
Экономика

Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Подтвердилась версия о самоубийстве вокалиста The Prodigy

Британские следователи подтвердили, что причиной смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта стало самоубийство.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Обвинение запросило для Барсукова 24 с половиной года колонии

Обвинение запросило 24 года и шесть месяцев колонии для Владимира Барсукова, предполагаемого главу «тамбовской ОПГ» в рамках дела об организации преступной группы, сообщил ТАСС адвокат Константин Кузьминых.
Обновлено в 18:10
Политика

Парламент Венесуэлы ввел режим ЧП в республике

Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:12
Происшествия

Арестованного бойца Александра Емельяненко выпустили из-под стражи

Арестованный на десять суток по административному делу о неповиновении полицейскому российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был освобождён из-под стражи в Минеральных Водах.
Обновлено в 16:09
Футбол

Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»

Обновлено в 13:53
Экономика

В «Лукойле» оценили влияние санкций на деятельность компании

Санкции влияют на на нефтяную компанию "Лукойл" негативно, но не являются непреодолимыми, считает глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 18:12
Политика

Антонов заявил о мрачных последствиях выхода США из ДРСМД

Последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут быть печальны как для отношений между Москвой и Вашингтоном, так и для всего мира в целом.
Обновлено в 18:23
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Происшествия

СК попросил суд заочно арестовать экс-главу банка «Открытие»

Басманный суд Москвы получил от Следственного комитета (СК) ходатайство следственных органов о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 03:17
Политика

Трамп попросил полмиллиарда долларов для борьбы с Россией

В общей сложности Госдепартаменту предполагается выделить 40 миллиардов долларов на усилия по ядерному разоружению Северной Кореи, конкуренцию с Россией и Китаем, помощь народу Венесуэлы и предотвращение эпидемий болезней на границах США.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе

В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.
Обновлено в 07:34
Общество

Aeromexico планирует продолжить использовать самолеты Boeing 737 MAX 8

"Aeromexico находится в постоянном контакте с производителем и воздушными властями, в связи с чем сообщает клиентам, что продолжает доверять в своей работе шести самолетам Boeing 737 MAX 8. Они находятся в прекрасных условиях и проходят все программы техобслуживания", - отмечается в коммюнике перевозчика.
Обновлено в 18:29
Политика

В США допустили дополнительные санкции против «Северного потока – 2»

Глава министерства энергетики Соединенных Штатов Рик Перри подтвердил 11 марта, что Вашингтон изучает возможность введения дополнительных санкций против проекта «Северный поток – 2».
Обновлено в 14:52
Происшествия

Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав

Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В ТЦ «Москва» и на рынок «Садовод» пришли с обысками

Сотрудники полиции проводят обыски на оптовом рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва» в столице.
Обновлено в 04:31
Космос

НАСА планирует высадить людей на Луну к 2028 году

Обновлено в 14:23
Происшествия

Во Владивостоке перевернулся ЗРПК «Панцирь-С»

"Вести-Приморье" отмечают, что системы "Панцирь-С" стоят на вооружении 1533-го зенитного ракетного полка, который дислоцируется в районе Шаморовской трассы во Владивостоке.
Обновлено в 04:57
Политика

Помпео раскритиковал «Роснефть» за закупку нефти Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что компания «Роснефть», пренебрегая американскими санкциями, покупает нефть у госкомпании Венесуэлы, помогая, таким образом, режиму действующего президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 17:58
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в чемпионате России

Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова попала в реанимацию

Певица Юлия Началова попала в реанимацию одной из столичных больниц.
Обновлено в 02:39
Экономика

На модернизацию ЖКХ из сахалинского бюджета выделят 21 млрд рублей

Общий объем запланированных на нынешний год мероприятий потребует из областного бюджета более 21,2 млрд рублей.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес

Василий Лановой экстренно госпитализирован

Сам актер сообщил, что проходит плановое медицинское обследование. Лановой опроверг информацию о том, что он экстренно госпитализирован.
Обновлено в 11:06
Политика

Латвия построила забор на границе с Россией

Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах прокомментировал расставание Собчак и Виторгана

На своей странице в соцсети Instagram певец разместил скриншот с новостного портала, и написал стих, в котором заявил, что жизнь Собчак похожа на реалити-шоу «Дом-2».
Обновлено в 18:31
Экономика

Контракт на самую дорогую дорогу в России может получить «Мостотрест»

Обновлено в 03:49
Происшествия

Опубликованы новые видео пыток в ярославской колонии

Обновлено в 04:35
Политика

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош

В Оренбурге сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса мужчину, который мешал работе экипажа.
Обновлено в 17:36
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