Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь. При этом сценарии все описанные выше факторы, укрепляющие рубль, могут быть нивелированы.

с чего всё началось

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