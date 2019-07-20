Экономика
Специалисты назвали способы успешных торгов на биржеVSE42 Новости 07:37
Рекомендации включали в себя индивидуальный инвестиционный или брокерский счет, который может открыть любой россиянин, советы делать частичные вклады в ценные бумаги облигаций федерального займа (ОФЗ), акции, биржевой пай ETF (относительно новый в России), а также облигации и целый "портфель" с ценными бумагами включающий вышеупомянутый ОФЗ, сообщает сайт "ПРАЙМ".
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Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, передает «Интерфакс».
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