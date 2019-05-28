Общество
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать мороженоеКапитал страны 08:42
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как правильно выбрать самое вкусное мороженое.
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Политика
Захарова отреагировала на решение Зеленского по гражданству Саакашвили
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook отреагировала на решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство страны экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 10:39
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Космос
Канадский уфолог обнаружил на Луне древнее сооружение в форме пирамиды
Древнее сооружение, напоминающее пирамиду, находится в одном из ударных кратеров Луны.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Земан заявил, что «Северный поток-2» соответствует интересам Чехии
Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью соответствует национальным интересам Чехии.
Обновлено в 10:30
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Политика
Волкер заявил о готовности к переговорам с представителями России
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело
В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 10:36
Технологии
«Яндекс» хочет «достать» Россию своими складами
В нынешнем году «Яндекс.Маркет» намерен масштабировать услугу доставки интернет-заказов в течение 1-2 дней по России, заявил «Логирусу» операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Кровотечение из носа может являться признаком смертельной гипертонии
Медики из Великобритании предупреждают, что кровотечение из носа может быть признаком смертельной гипертонии, если такое состояние неоднократно повторяется.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста
Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Политика
Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент
Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе
Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в аэропорту Вильнюса
В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:48
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Футбол
Кононов остается главным тренером «Спартака»
Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо
Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Музыка
Макаревич прокомментировал свое участие в патриотическом концерте у стен Кремля
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу выступления группы у стен Кремля.
Обновлено в 12:29
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Музыка
Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении
Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.
Обновлено в 12:33
Гаджеты
Xiaomi представила дешевого «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому делу
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы.
Обновлено в 12:59