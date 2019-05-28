Общество

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать мороженоеКапитал страны 08:42

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как правильно выбрать самое вкусное мороженое.
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Эксперт дал рекомендации по выбору качественного мороженого

RT на русском10:15

Эксперт прокомментировал мнение Роскачества по выбору мороженого

Народные новости03:37

В Роскачестве объяснили, как выбрать идеальное мороженое

Российская газета01:00

Роскачество рекомендовало выбирать мороженое с равномерной окраской и не бояться стабилизаторов в составе

Агентство Москва01:00

В Роскачестве перечислили правила выбора мороженого

Известия01:00

Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого

ТАСС01:00

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

РИА Новости01:11
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Кино

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Обновлено в 12:55
Политика

Захарова отреагировала на решение Зеленского по гражданству Саакашвили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook отреагировала на решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство страны экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 10:39
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Космос

Канадский уфолог обнаружил на Луне древнее сооружение в форме пирамиды

Древнее сооружение, напоминающее пирамиду, находится в одном из ударных кратеров Луны.
Обновлено вчера в 09:15
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Обновлено в 10:07
Политика

Земан заявил, что «Северный поток-2» соответствует интересам Чехии

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью соответствует национальным интересам Чехии.
Обновлено в 10:30
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Политика

Волкер заявил о готовности к переговорам с представителями России

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело

В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 10:36
Технологии

«Яндекс» хочет «достать» Россию своими складами

В нынешнем году «Яндекс.Маркет» намерен масштабировать услугу доставки интернет-заказов в течение 1-2 дней по России, заявил «Логирусу» операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.
Обновлено в 07:45
Здоровье

Кровотечение из носа может являться признаком смертельной гипертонии

Медики из Великобритании предупреждают, что кровотечение из носа может быть признаком смертельной гипертонии, если такое состояние неоднократно повторяется.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста

Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.
Обновлено в 02:10
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Обновлено в 12:36
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".
Обновлено в 11:22
Политика

Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Политика

Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе

Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в аэропорту Вильнюса

В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:48
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Футбол

Кононов остается главным тренером «Спартака»

Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо

Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

Обновлено в 11:52
Музыка

Макаревич прокомментировал свое участие в патриотическом концерте у стен Кремля

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу выступления группы у стен Кремля.
Обновлено в 12:29
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Музыка

Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении

Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.
Обновлено в 12:33
Гаджеты

Xiaomi представила дешевого «убийцу флагманов»

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому делу

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы.
Обновлено в 12:59
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