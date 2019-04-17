Происшествия
Специалисты Минздрава проведут телеконсультацию по состоянию БыковаИзвестия 09:08
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила организовать телемедицинскую консультацию по состоянию госпитализированного в Уфе писателя и журналиста Дмитрия Быкова. В ней примут участие главные внештатные специалисты Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии.
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