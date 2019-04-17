Происшествия

Специалисты Минздрава проведут телеконсультацию по состоянию БыковаИзвестия 09:08

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила организовать телемедицинскую консультацию по состоянию госпитализированного в Уфе писателя и журналиста Дмитрия Быкова. В ней примут участие главные внештатные специалисты Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии.
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По состоянию Дмитрия Быкова проведут телеконсилиум с врачами из Москвы

Аргументы и Факты - Уфа07:54

Вероника Скворцова поручила организовать теле-медицинскую консультацию по состоянию писателя Дмитрия Быкова

Эхо Москвы08:03

Скворцова поручила провести телеконсилиум о состоянии писателя Быкова

РБК07:58

Специалисты минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Дмитрия Быкова, который впал в кому в Уфе

КП - Уфа08:23

Специалисты Минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Быкова

Вести.Ru07:43

Скворцова поручила организовать телемедицинскую консультацию по состоянию писателя Быкова

ТАСС07:31

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова поручила организовать телеконсилиум по ситуации с Быковым

Говорит Москва07:29
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Необходимость укрепления военной базы России в Таджикистане обусловлена близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой.
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Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
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Самолет загорелся во время взлета во Внуково

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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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