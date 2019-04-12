Происшествия
Специалисты Минздрава проведут телеконсультацию по состоянию БыковаИзвестия 09:08
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила организовать телемедицинскую консультацию по состоянию госпитализированного в Уфе писателя и журналиста Дмитрия Быкова. В ней примут участие главные внештатные специалисты Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии.
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Общество
Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник
Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
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Финансы
Итоги аукционов ОФЗ: спрос на госбумаги остается высоким
Объем сегодняшнего размещения ОФЗ по итогам трех аукционов лишь немного не дотянул до рекорда прошлой недели, составив 124 млрд. руб. против 137 млрд. руб. неделей ранее.
Обновлено в 10:28
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Здоровье
Медики назвали питательные и быстро утоляющие голод продукты
Обновлено вчера в 11:31
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено вчера в 11:56
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Экономика
В России появятся 10 миллионов безработных
«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Футбол
СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»
По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах
Обновлено в 12:02
Происшествия
Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48
Экономика
ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков
Центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры по итогам первого квартала 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Финансы
ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный»
После ареста Майкла Калви и других директоров банка "Восточный" от фонда Baring Vostok ЦБ потребовал от банка срочно зарезервировать 12 млрд руб. ЦБ отменил банку "Восточный" рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к акционерам "Восточного", и человек, близкий к банку.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Португалии перевернулся туристический автобус, сообщили СМИ
Туристический автобус перевернулся на острове Мадейра в Португалии, есть пострадавшие, сообщает португальское агентство Lusa со ссылкой на источник в спасательной службе.
Обновлено в 14:32
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Гаджеты
Дисплей нового поколения Surface Hub 2S
Компания Microsoft представила дисплей нового поколения Surface Hub 2S.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский
В доходном доме В.П. Брискорна на Жуковского, 7-9 в 1918 году жил поэт-авангардист Владимир Маяковский.
Обновлено в 13:44
Политика
Суд в Москве продлил арест командира украинских моряков
Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста командиру задержанных в Керченском проливе украинских моряков Денису Гриценко и еще трем арестантам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы
17 апреля в Манчестере состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм».
Обновлено в 13:53
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Игорь Бушманов: «Пак и Гайсин подтвердили позицию защиты»
Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Обновлено в 13:18
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Спорт
Двое российских биатлонистов дисквалифицированы за пропуск допинг-тестов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что двое спортсменов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:19