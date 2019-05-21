Общество

Специалисты Кадастровой палаты проконсультируют нижегородских дачниковDomostroyNN.ru 20 мая в 14:57

На свои вопросы дачники найдут ответы с 21 и 23 мая в рамках Дней открытых дверей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Почему жители России начали массово отказываться от дач?

REGNUM07:23

Росреестр расскажет томичам, как прописаться на даче и перевести садовый дом в жилой

vtomske.ru19 мая в 22:10

Белгородским дачникам расскажут о рисках и правах при содержании огорода

Бел.Ру20 мая в 02:22

События в Омске: пресс-конференция Лобова, прямая линия с Федотовым, брифинг Дерновой, Библионочь и

ВОмске20 мая в 02:14

Дачные вопросы – на горячей линии кадастровой палаты Росреестра

Орловское информбюро20 мая в 01:23

Горячая линия для дачников пройдет в Удмуртии 23 мая

Известия Удмуртской Республики20 мая в 01:17

Кадастровая палата ответит на вопросы карельских дачников о самостроях

Московский Комсомолецвчера в 02:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Политика

Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено вчера в 09:28
Кино

Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет

Известный американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о том, почему он не женился до 55 лет.
Обновлено в 18:26
Хоккей

Олейник: желаю сборной России продолжить победную серию на ЧМ-2019

Желаю сборной России продолжить победную серию.
Обновлено в 20:00
Наука

Люди из высшего класса зачастую преувеличивают свои способности

В результате ученые увидели, что люди более высокого социального класса имели преувеличенную веру в то, что они будут работать лучше, чем остальные.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Минпросвещения РФ представило новые правила выявления одаренных детей

Новый проект правил по выявлению и сопровождению одаренных детей поможет более эффективному выявлению одаренных детей, сообщает пояснительная записка к проекту, опубликованная 22 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 19:53
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Политика

Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400

Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Энергетика

В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин

В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Общество

Эксперт: «В нашем случае массовая застройка коммерческой недвижимостью будет просто не актуальна»

Руководитель агентства недвижимости «Белые ночи» Александр Каменев объяснил, почему небольшие объемы торговых площадей в Перми — это нормально.В России стали строить меньше торговых центров, передает Газета.ру.
Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Обновлено в 09:17
Кино

Персонажей «Игры престолов» изобразили в стиле «Союзмультфильма»

Художник назвал эту серию работ "Игра мультфильмов".
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Ани Лорак: «У меня новая жизнь и любовь»

Обновлено в 17:20
Финансы

Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Авто

Названа стоимость российского электромобиля ZETTA

Обновлено в 01:12
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

Обновлено в 20:01
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Космос

Вода на Земле появилась в момент формирования Луны

Обновлено в 11:16
Футбол

38-летний Адурис продлил контракт с «Атлетиком»

Обновлено в 08:31
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками.
Обновлено в 19:53
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Политика

Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совете безопасности (СБ) ООН.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 суток

Оппозиционный политик, глава штаба ФБК Леонид Волков получил 20 суток административного ареста.
Обновлено в 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное