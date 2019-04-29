Общество
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»RT на русском 03:18
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
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Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта „Голос“, то есть может ли компания-партнер, агрегирующуя звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования.
— Илья Сачков, российский предпринимательБИЗНЕС Online 03:44
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Обновлено вчера в 21:59
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Транспорт
Транспорт будущего на улицах столицы: 5 мифов об электробусе
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Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
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Шоу-бизнес
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В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
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Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы
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Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети
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Экономика
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UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
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